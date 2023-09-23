Henüz birkaç ay önce ekranlardan, köşelerinden açıkça muhalefete oy isteyen, istediklerini yapmazsanız "Sonra sokağa çıkacak yüzünüz olmaz" diye parmak sallayanhâlâ takip ediyor musunuz?Cevabınız "Hayır"sa, yazının buradan sonrası sizi ilgilendirmiyor. Geçmiş olsun. Büyük bir yükü üzerinizden atmışsınız. Kendinize daha eğlenceli bir uğraş bulun. İyi hafta sonları.Ama "Evet" diyorsanız birkaç sorum olacak...Sizinkilerin, seçim öncesi hükümete yakın medyada çıkan haberleri, yorumları bire bir tekrar etmelerine ne diyorsunuz?Halk TV'yi açıp Kılıçdaroğlu ile ilgili tespitleri dinlerken kendinizihissetmiyor musunuz?"Ne yapsınlar, yanıldılar" mı diyorsunuz? Seçimden önce "Yüzde 60'la kazanıyoruz" diyen Portakal'ın bile "Aptalmışım, kandırılmışım, sizlerden ve kendimden özür dilerim" dediğini mi hatırlatıyorsunuz?İşe yarıyor mu bilmiyorum; ancak inanın çok iyi niyetli bir teselli bu.Zira ortadaoperasyonu var.Seçim öncesi seçmene anlatmaları gereken "kulisleri", itirafları, telefon konuşmalarını ya da eleştirilerini atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra yayınlamaları sizce aptallık mı? Yoksa bir daha "gazeteciyim" lafını ağzınıza almamanızı gerektirecek kadar ciddi birmı?Siyasilerletelefon konuşmaları yapacak kadar samimi olanların, bizlerin ulaşıp yayınlamakta hiçbir zorluk çekmediği ve bire bir çıkan anketlerden haberdar olmadığını mı sanıyorsunuz gerçekten?Biraz reklam yapayım;elinizin altında. Vaktinizolursa bir açıp izleyin, hiçbirinin sır olmadığınıgöreceksiniz.Bana inanmıyorsanız muhalefete yakın Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'a kulak verin.Seçimler öncesi Tuncay Özkan'ın elden ele dolaşan, manşet olan "Erdoğan'ın oyu yüzde 26" dediği canlı yayını hatırlatan Sencar, "Buna inanmak için. Önceki seçim sonuçlarını kısmen bilen bir sade vatandaş bile böyle bir veriyi getirene kocaman bir s..... çeker" diyor.Derdim "Söyledikleri birer birer çıkıyor" diyerek "yandaş medyanın" hakkını teslim etmeniz falan değil elbette. Çocuk değiliz.Siziaptal olduğunu düşünecekkadar saf olmayın yeter. Zira zararıhepimize dokunuyor.Şu siyasi gündeme bakar mısınız? Yaprak kıpırdamıyor. Muhalefet ülkenin umudunu öldürüyor. Görmüyor musunuz?