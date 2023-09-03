Erdoğan'ı yenmek için, seçmene içirmek üzere bir çorba yaptılar. İçine İslamcısından Kemalistine, milliyetçisinden bölücüsüne kim varsa boca ettiler.

Şimdi bu yemeğe kaşık sallayan seçmen de dahil çorbada kimin tuzu varsa ağzındaki buruk tattan yakınıyor.

Dün de sıra, partinin oyu karşılığında masaya ancak tabure atmasına izin verilen HDP'lerdeydi.

Eş başkanları Meral Danış Beştaş "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? Milyonlarca insana 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedik" diye yakınıyordu.

Ne olacak şimdi Meral Hanım?

Hiçbir şey bilmiyorsanız bile sadece beni okusaydınız yeterdi. Solcu Kürtlere, faşistler bakan hatta MİT başkanı olsun diye oy attırdığınız için bugün günah çıkartmanıza gerek kalmazdı.







Neyse beterin beteri var... Ya oylarıyla "Ilımlı İslamcıları" meclise sokan Kemalist CHP seçmeni ne yapsın?

Baksanıza Kemal Bey şimdi de kendine, CHP'li seçmene ve Atatürk'e ağır hakaretler ve küfürler eden bir kadını danışman olarak işe almış.

Herhalde son çare tadını bastırsın diye çorbaya bal niyetine...

Gerçi Kemal Beyin müstakbel danışmanı twitlerini silmiş, silemedikleri için de "yeğenim attı" demiş.

Aklı "Böyle bir şey yok" dedikten sonra altında Kemal Beyin imzası olan atama belgesini görünce kayıplara karışan Eren Erdem'den almış olmalı... Üstüne de Anıtkabir'den bir kare poz patlatıvermiş.

Ama nafile... Bu kadarı Atatürkle'le aldatılan hipnozlu kitle için de fazla.

Neyse oturun kalkın dua edin, tabanınızın da CHP'lilerin de memleketin de verilmiş sadakası varmış...

Öyle ya Meral Hanım düşünsenize, seçimi kazanabilirdiniz de!

***

ADAM YAPTIĞI İŞİ SEVMİYOR ZORLAMAYIN ARTIK KEMAL BEY

Ayhan Bilgen CHP'deki son durumu şöyle özetliyor:

"İmamoğlu İstanbul'a aday olmak istemiyor. Kazanma ihtimali olmadığını görüyor. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu kaybetsin istiyor."

Evet, aynı hikaye.







Kemal Bey zorlamayın İmamoğlu'nu. Sevmedi bu işi işte. Daha ilk günden küçümsedi belediye başkanlığını. Zamanla daha meşhur oldukça da iyice soğudu.

Bunca şöhretten sonra asfaltla, kaldırımla, çöple mi uğraşacak? Demir tavında dövülür, bu saatten sonra siyasi hedefi bu mu olacak?

Eziyet etmeyin koca adama.

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NEFRET PARTİSİ

Akıllarına nereden geldiyse Metropoll 1.800 kişiye "Nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı" diye sormuş. Partilere göre "evet" diyen seçmenlerin oranı şöyle;







AK Partililer: yüzde 48

CHP'liler: yüzde 55.5

MHP'liler: yüzde 59.5

İyi Partililer: yüzde 52

HDP'liler: yüzde 64.7

TİP'liler: yüzde 48

Yeniden Refahçılar: yüzde 62,8

Zafer Partililer: Yüzde 75

Nefret çok güçlü bir duygu. Bulunduğu bünyeye zarar vermemesi imkansız.

Çok şükür bu hayatta hiçbir şeyden nefret etmiyorum.

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BÖYLE ÖLMEYİZ, ROKET GÖNDER ELON

Haşmet Babaoğlu "Twitter'de gömülüyoruz" diyordu okuyup geçiyorduk. Sitenin adı X oldu ne dediğini daha iyi anladık.

Zira sürekli X'in sürekli felsefisinden bahseden Elon Musk'ın konvansiyonel medyaya uyguladığı sınırlama boyut atladı.

Tamam, pek çok kullanıcıyı fişledikleri ve kategorik olarak sınırlandırdıkları ortaya çıkan Twitter'ın eski sahipleri gibi amaçların yok.

Anlıyoruz, trafiğin X'de kalmasını istiyorsun.

Ama artık bunun adı sansürdür be hocam.

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NTV MESAİYE BAŞLADI

Yazın kızamık, ishal, kuduz gibi ufak işlerle oyalandılar. Ne yapsınlar yazın insanlar daha zor hasta oluyor.







Neyseki güz geliyor.

Mesaiye ilk başlayan da yine NTV oldu. Yeni korku sezonunuz hayırlı olsun arkadaşlar.