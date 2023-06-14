İzmir'de sokak ortasında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen bir kadına "Si... git, or.." diyerek küfreden bir zombinin idolü olduğunu açıklayan, hatta bu küfürbaz kadının kıyafetiyle dolaşacak kadar şımaran lümpen bir şarkıcı var.

Arada da sahneye çıkıp bacağını açarak el işareti yapıp "Sıkıysa gelin örtün" türünden anlamsız ergen şovlarıyla haber oluyor.

Evet, bu modellerden çok.

Benim bu tartışmada ilgimi çeken, sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi, memleketteki binlerce şarkıcı arasından bu kişiyi konser vermek üzere şehrine davet eden siyasetçi tipi.







AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e göre şarkıcının sahnede "Sayın Cumhurbaşkanı" kalıbını kullanması, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde kusura bakmayın" falan demesi özürmüş, yeterliymiş.

Ve ne yazık ki, "Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp özür dileyebilmek, büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var, özrü kabul edebilmek" diyerek kendisini erdemli ilan ettiğini fark etmeyecek kadar izansız bu tiplerden de çok.

Sadece patlamayı bekliyorlar.

Öyle ya yine niye durup dururken birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyaç duyuyoruz anlamadık? Savaş mı çıktı?

Hayır.

Ama 10 ay sonra yerel seçimler var.

Ve Bay Başkan, bir süredir ortalıkta gezen maklubeye kaşık sallarken çekilmiş fotoğraflarının 10 ay sonraki yerel seçimlerde elini zora sokacağını göremeyecek kadar saf değil.

Belli, kapağı bu meselelerin sorun edilmediği CHP'ye atmaya çalışıyor.

Neden olmasın?

12. yenilgisini yerel seçimlerde telafi etmekten başka şansı olmayan Kemal Bey'in sağdan da oy almak için aradığı muhafazakâr görünümlü şahin modeline de uyuyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan nesi eksik mesela?

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN MEDVEDEV OLUR MU?

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir "kulis" habere göre Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e "el verecekmiş".

İsim vermiyorlar ama Özel de tıpkı Putin'in sahne arkasından yönettiği Medvedev gibi, Kılıçdaroğlu adına geçiş sürecinde partiye yedieminlik yapacakmış.

Hadi canım...

Özgür Özel'den rolünü sadakat içerisinde yerine getiren Medvedev değil çıksa çıksa "Sen de mi Brütüs" çıkar.

Ki, Özel'in aynı anda İmamoğlu ile de pazarlık ettiğine bakılırsa çıktı bile.

Yer mi Kemal Bey?

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KURULTAY, SARIGÜL'DEN SORULUR

Kılıçdaroğlu pandemiydi, seçimdi derken kurultayı ancak ekime, olmasa da kasıma kadar öteleyebildi.

Evet, yazın arifesindeki seçimlere "Bahar gelecek" vaadiyle giren Kemal Bey kazanırsa "Sonbaharı kastetmiştim" diye yoluna devam edecek.







Ama bu kez ortam biraz sert olacak.

2005 yılındaki olaylı kurultayda Baykal'a karşı yumruklu performansıyla göz dolduran Mustafa Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu saflarında olması da dengeleri kuşkusuz ki derinden etkileyecek.

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BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN DİYOR Kİ:

"SAYIN Cumhurbaşkanım, seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için, heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim."

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BERLUSCONİ'Yİ NASIL BİLİRDİNİZ?

Yıllarca siyasetin spot ışıkları altında kalmayı başaran İtalyan siyasetçi Silvio Berlusconi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya'da köklü partileri sahneden silen "Temiz Eller" operasyonu sonrası yıldızı parlayan Berlusconi, kuşkusuz kendi figürünü merkezileştiren siyaset geleneğinin en önemli temsilcisi.







Küreselcilerin aparatı olarak konumlandırılan solcular, "Berlusconizm" adıyla anılan bu ekolü, siyaseti yozlaştıran sağ bir akım olarak görüyor

"Faşist" diye yaftalanan mevcut İtalya Başbakanı Meloni gibi küreselleşme karşıtlarıysa "Onunla birlikte İtalya, kendisine hiçbir zaman sınır getirilmesi gerekmediğini öğrendi. Asla vazgeçmemesi gerektiğini öğrendi. Birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız. Güle güle Silvio" diyor.

Bense arkasından özetle Trump gibi bilirdim diyorum.