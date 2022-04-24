Hollywood yıldızıile oyuncu2015-2017 yılları arasında evliydiler.Boşanmalarının ardından Heard, Depp'in kendisineiddialarını ortaya attı. Basınatemalı röportajlar verdi. Kocası Depp'in kendisini kapatıp üç gün boyunca tecavüz ettiği türünden sansasyonel şeyler söyledi. Sosyal medya hesabından vücudunun çeşitli yerlerindeki morlukların fotoğraflarını paylaşıpdiye mesajlar verdi.Depp bir anda dünya basınındaolarak yaftalandı.Depp'in imajı da bu sıfatlara uygundu. Marjinal, çok gülmeyen, karanlık...Buna karşın karşı taraftabir kadın vardı. Kamuoyu tabii ki onu tutacaktı.Öyle yaptılar... Erkeğinsavunmasını inandırıcı bulmadılar.Başka türlü de davranmaları beklenemezdi... Atmosfer bugünkü gibi müsaitti...20-30 yıl önce yaşandığıiddia edilen taciz iddialarıydı.Hatırlayın, her gün bir manken, film yıldızı, kimi zaman da fahişeler sahneye çıkıp, hedefe konan erkek siyasiler, işadamları, yönetmenler, oyuncular hakkında cinsel taciz hikâyeleri anlatıyordu.beyanatları esas kabul edilipmanşetleri süslüyordu...

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Bu linç dalgasının altında ezilen Depp'in isyanı iseçarpıp geri dönüyordu...Oyuncunun, yıllar yıllar önce yaşandığı iddia edilen tacizleri gündeme taşıyan #metoo (ben de) dalgasına dair yaptığı şu uyarı bile suskunluk sarmalında boğuluyordu:

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Depp ve Heard'ün, TV'den canlı yayınlanan son duruşmasında ortaya çıkan delillerse tüm havayı tersine çevirecek cinsten.Zira ses kayıtlarında Amber Heard, eski kocası Depp'i tehdit ederken duyuluyor. Kadın hiç de ezilen taraf gibi konuşmuyor.Depp'inşeklindekiiddialarını doğrularcasınabüyük bir soğukkanlılıkla"krizi yönetiyor".Kuşkusuz en çarpıcı cümle ise, Heard'ün büyük bir özgüvenle Depp'esöylemesi.Evet, Depp de sütten çıkma ak kaşık değil. Zaten travmalarla dolu bir hayatı olduğunu itiraf ediyor.hakkında anlattıklarıda kadınlarla potansiyelsorunları olduğunugösteriyor. Sevgisiz, şiddetiniçinde büyümüş.Amaherkesicinsiyetine bakmaksızın eşitkabul etmeliyiz.Beyanı esas kabul edilsin denilengöz ardı etmemeliyiz.Kadına yönelik pozitif ayrımcılığın bedeli, erkeğin hayatı üzerinde tahakküm olamaz.