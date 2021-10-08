İsmail Küçükkaya'nın, HDP provokasyonu sonucu 37 sivilin ve 2 polisin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde programına aldığı konuk konuşuluyor.

Herkes Küçükkaya'nın bu önemli yıldönümünde, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşini yayına almasını eleştiriyor.

Haklılar da.

Bense İsmail'in bu radikal mesajı verme görevini nasıl üstlendiğini merak ediyorum.

Çünkü Orta Anadolulu, Gazi Üniversitesi'ndeyken ülkücülere takılmış ve meslek hayatı boyunca ortadan yürümesiyle bilinen ortalama bir profil için bu fazla radikal kaçan bir militanlık seviyesi.

Tamam, insanların fikirleri elbette değişebilir.



İsmail de artık PKK'nın legal kanadı olduğunu yöneticilerin de gizlemediği HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın varlığının demokrasi açısından elzem olduğunu düşünüyor olabilir.

Ne diyebiliriz ki? En fazla eleştirir geçeriz.

Ama İsmail'in tavrı buram buram takiye kokuyor.

Zira yaptığı işin yanlış olduğunu düşünüyor olmalı ki, PKK ile organik bağını gizleme gereği bile duymayan bir siyasinin eşiyle verdiği pozu yumuşatma gereği duyuyor. Tabii yardımına her zaman olduğu gibi Atatürk posteri yetişiyor.

Bilemiyorum "yeni Atatürkçülük" belki de öyle bir şeydir... Yeni CHP gibi...

Yedinci ok, iktidarı devirmek için emperyalist devletlerin kullandığı kiralık katil çetelerinin makyajlı partileriyle flört etmektir.

Ancak dün sosyal medyada Atatürkçü seyircilerinin de İsmail'e tepki gösterdiğini gördüm.

Anlat da öğrenelim, yoksa tufaya mı geldin İsmail?

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CHP SANDIĞI GÖRMEDEN İKTİDAR PROVASINA BAŞLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün ilçe başkanlarını toplayıp Büyükada'ya çıkarma yaptı.

Amaçları, İBB'nin davalık olduğu TÜGVA'yı binasından tahliye etmekmiş.



Gürsel Tekin iktidara geldikleri günün ertesi sabahı nereye nasıl "çökeceklerini" ayrıntılarıyla tarif etmişti.

Anlaşılan o ki Kaftancıoğlu da bir iktidar provası yapmaya karar vermiş.

Birkaç belediye alınca, mahkeme kararlarını elinin tersiyle itip sokak kabadayılığına soyunanların, oldubittiyle işlerini görmeye başlayanların iktidarını düşünemiyorum.

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TİKTOK'A NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR

Sosyal medyada yayılan bir tweet var. Hep eleştirilen Tiktok'un faydalarına dair.

Aynen şöyle:



"Tiktok gibi uygulamalar aslında çok faydalı. Eskiden bu tarz uygulamalar yokken, ülkedeki gençlerin neler yaptığını bilmediğimiz için içimizde geleceğe dair bir umut oluyordu. Bu uygulamalar sayesinde gençlerin tamamen umutsuz vaka olduklarını görüp, içi boş umutlara kapılmıyoruz."

Teşekkür Tiktok.

Not: Birkaç gün müsaadenizi istiyorum. Görüşmek üzere.