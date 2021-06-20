20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Yok birbirinizden farkınız!
MELİH ALTINOK
Yok birbirinizden farkınız!

Yok birbirinizden farkınız!

20.06.2021, Pazar

90'larda terör nedeniyle köyler boşaltılırken, faili meçhul cinayetler ayyuka çıkmışken, muhtıralarla hükümetler devrilirken fırınlardaki böcek avı haberleriyle ahaliyi uyutan gazetecilerden ahlak nutukları dinliyoruz.
Firari mafya babalarından aldıkları övgülerle mi gaza geldiler bilmiyorum; mazilerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar.
Belli ki patronları adına bakanlara tehdit telefonları açtıklarını, rakiplerini saf dışı bırakmak isteyen İstanbul sermayesine nasıl tetikçilik yaptıklarını, bir çete gibi sivil siyasete çöken apoletli mafyanın önünde hazır ola geçip darbe çağrıları yaptıklarını unuttuğumuzu sanıyorlar...

Şaşaalı günlerinde şimdiki gibi internet ve sosyal medya olmadığı için de gençlerin bu meslek büyüğü pozlarını yiyeceğini düşünüyorlar, o yüzden böylesine rahatlar... Sütten çıkmış ak kaşık pozları kesiyorlar.
Umarım şu gazete arşivleri en kısa zamanda eksiksiz olarak dijitale aktarılır...
Böylece genç arkadaşlarım da bugün adları firari işadamlarıyla, çete liderleriyle geçtiği için tartışılan görgüsüz tiplerin, kırk yıldır medyanın merkezine kanca atan gediklilerimizin anca getir götürünü yapacağını anlarlar.

***


AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ
Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri damgasını vurdu:
"Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Aşının şantaj, baskı, politika dikte aracı olarak kullanılması yanlıştır."
Erdoğan'ın uluslararası siyasetteki aktörlere verdiği bu mesajı kuşkusuz ki içeridekiler de üstüne alınmalı.
Özellikle de aşıyı koruyucu bir tıbbi tedbirden ziyade "vatandaşlık görevi" gibi bilimsellikten uzak ideolojik kalıplarla dayatan pandemi mümessilleri...

***


ÖZDİL HASSASLAŞMIŞ

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in İzmir'de HDP binasında katledilen Deniz Poyraz'la ilgili duygusal paylaşımlarını görünce, aklına Uludere'de yaşanan katliamın ardından büyük bir soğukkanlılıkla yazdığı "katır" ve "eşek" göndermeli ırkçı yazıları gelen bir tek ben miyim?

***



NİHAYET BURAK ELMAS!
Galatasaray Başkanlığı için dün yapılan seçimler kıran kırana geçti.
Galatasaray Lisesi mezunu ve kulübün ileri gelen isimlerinden olan 67 yaşındaki Eşref Hamamcıoğlu ile genç bir isim olan Burak Elmas, son sandık açılana kadar iddialarından vazgeçmediler.
Sosyal medyanın ve tribünün tartışmasız desteğini alan Elmas'ın, "fazla Fatih Terimci olmasının" Galatasaray yönetimini belirleyen profilin tavrıyla uyuşmadığı için başaramayacağı söyleniyordu.

Ancak Elmas 41 oy farkla Galatasaray'ın 38. Başkanı olmayı başardı.
47 yaşında, sempatik ve başarılı bir yöneticiden bahsediyoruz. Yurtdışında önemli pozisyonlarda görev yapmış. 2 yıldır da alışılmadık bir biçimde "şeffaf" olarak bugün için hazırlanıyordu.
Elmas'ın Galatasaray'ın efsanevi başkanlarından Faruk Süren'in damadı ve arkadaşı olması da artılarından... Zira Süren'in camiadaki prestiji ve deneyimi çok değerli.
Tebrik ederim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İzmir’de kuyruğunu yakaladığımız yılanı kaçırmayalım 19.06.2021 Cumartesi
İyi de neden hep Habertürk? 18.06.2021 Cuma
Veyis Ateş’in Habertürk’teki velisi kim? 16.06.2021 Çarşamba
Bu zirveden muhalefete ekmek çıkmaz 14.06.2021 Pazartesi
Maskeyle de öpüşülmez artık 13.06.2021 Pazar
Zorlama yok ama istersen yaptırma! 12.06.2021 Cumartesi
Habertürk’ün bilimsel bedduacısı 11.06.2021 Cuma
Pandemi tellalları kıvırmaya başladı 09.06.2021 Çarşamba
Erdoğan Haliç’i duayla mı temizledi? 07.06.2021 Pazartesi
Deutsche Welle, gazeteciliği yine askıya mı aldı? 06.06.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA