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MELİH ALTINOK
Ne direndin be Türkiye

Ne direndin be Türkiye

07.03.2020, Cumartesi

Koronavirüs'ün rapor edilmediği ülke kalmadı. Türkiye virüsün yayılışını gösteren kızıla boyanmış dünya haritasında "beyaz" kalan nadir ülkelerden.
Türkiye'nin bu beladan Bosna Hersek, Libya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerle birlikte şimdiye kadar korunabilmiş olması bile büyük şans.
Haliyle, sosyal medyada teorilerin, tartışmaların bini bir para elbette...
Kimileri bu durumun, virüsün görülmediği ülkelerdeki dine bağlı gündelik yaşam pratiklerinden kaynaklandığını iddia ediyorlar. Müslüman ülkelerin daha temiz olduğunu söylüyorlar.
Bazılarına göreyse koronavirüsten hala etkilenmemiş olmamızın "Türk genlerimizle" mutlaka bir ilgisi var.
Onlara karşı çıkanlarsa "Suudiler'in dini ne? Virüsün görülmediği Bulgaristan'ı ne yapacağız" diye soruyorlar.
Krizin başından beri, organize olduklarını başarılı ve soğukkanlı bir iletişim stratejisiyle ortaya koyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "her an görülebilir" diye uyarıyor.
Benim, şüyuu vukuundan beter hale gelen koronavirüs konusundaki önceliğimse başından beri değişmedi:
Covid19'un yolunu gözleyenlerden, gelmedi diye hayıflananlardan daha tehlikeli bir virüs olabilir mi?
Ve ne yazık ki onu da çok çok önce kapmışız.

***

Dilipak değil ateyizler açıklasın!

Tweetleri uzun yazılarından kesinlikle daha eğlenceli olan Abdurrahman Dilipak da dün koronavirüs teorileriyle kafa buluyordu. Noktasına virgülüne ve hatta iki nokta tek parantezine ":)" bile dokunmadan aktarıyorum:
"korona19 Beyazlara bulaşmıyormuş, Ama İtalyada yayılıyor. Demek ki İtalyanlar beyaz değil! :)!? Corona işi mizahi bir hal almaya başladı. Şimdi de Mikrop Uzaydan geldi hikayesi. Neyse nasıl olsa İlkbaharda geçer. Ama hangi ilkbaharda. Dünyada her an 4 mevsim yaşanıyor. Amaaan!"
Haklı sorular... Özellike Covid19'un belirli bir sıcaklığın üzerinde yaşamamasıyla ilgili bölüm. Ancak kuzey yarımkürede ve takvime göre kış aylarında olan Türkiye'de koronovirüs haberleriyle birlikte mevsimin bahara dönmesinin de bir anlamı olmalı değil mi? Bu da mı rastlantı. Dün İstanbul'da tişörtle gezenler vardı.
Hocayı bıktırdıklarına göre bunu da "ateyizler" açıklasın o halde...
Bu havaların hali ne? Koronavirüs Türkiye'den daha ne kadar uzak duracak?

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Başkanı da gazetecisi de bir örnek

"CHP'li başkandan örnek davranış: Alnında AK Parti de yazsa, kadın şoförlere iş vereceğim" T24

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Koronavirüs gelmeden...

Koronavirüsün Türkiye'de çıkmamasını protesto eden Tiktok fenomeni Taner:
"Buradan Sağlık Bakanlığı'nı kafes dövüşüne davet ediyorum."

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