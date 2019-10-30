Dün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Bir anlamda da, daha sonra hilafeti de kaldırarak monarşinin sembolik izlerini bile silecek olan "" adının koyulmasının 96. yıldönümü.1950'den beri de serbest genel seçimlerini yaparak, kısacası asırlıkSolcuyum dediğim yıllarda, sosyalizme meyletmediği için bu miladı "" falan diye aklımızca küçümserdik.Şimdi isetartışmalarınınbugünümüze ve geleceğimize kaydadeğer bir katkısı olmadığını görüyorum... Doğrusuyla, yanlışıyla olan olmuş. Hatta Marx'ınvaran determinizmiyle söylersek "Olması gerektiği için olmuş" da diyebiliriz.Şimdi bize ve yaşadığımız ülkeye faydalı olan, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında nasıl dahaveolabileceğine dair fikir üretmek, harekete geçmek.En azından artık... Zira geçen 96 yıldasağlıklı sonuçlar doğurmadığını gördük, görüyoruz.Hali pürmelalimiz ortada.

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Haksız mıyım?Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüne yaklaşırken yapılan tartışmaları domine eden cephelere bir bakın.Bir yanda bugünkü bazı savunucularına ya dahalkı esir alan darbecilere bakarak Cumhuriyet'in geçmişiyle barışamayanlar.peşine takılıp...Öte yanda Cumhuriyet Devrimi, sankikarşı verilen bir mücadelenin değil de,neticesiymiş ve daha da kötü... Cumhuriyet'in yıldönümlerinde, elindeki bayrağı sanki "düşmandan" ziyade aynı cumhuriyette yaşadığı bir kısımiçin sallayanlar...

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Dünkü mevzuları da "Cumhuriyet kadını nasıl olur" sorusuydu.

Edindiğin izlenime göre bir kere sarı saç boyası şartmış.

Ama aradım taradım, "Cumhuriyet erkeği nasıl olur" sorusunu tartışan yoktu.

Tahminimce rakı içmek gibi koşulları olmalı.

Viski olur mu bilmiyorum.

Tabii bir de bu işin daha LGBT bireyi var, Cumhuriyet yengesi var, halası, bebesi, görümcesi var...

Siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz?

Belli ki Cumhuriyetimizin 96. yılında yurttaşlık, vatandaşlık hâlâ yetmiyor da...

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YATAŞ



Merak etmeyin Ahmet Hakan gibi köşeye yatak reklamı falan almadım. Sadece bir yanlış anlaşılmayı düzelteceğim.

DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden bahsettiğim geçen pazartesi günkü yazımda DAEŞ, DEAŞ falan derken yeni harf kombinasyonları yapıyordum. Evet, aralarında YATAŞ da vardı.

Ancak YATAŞ yetkilileri, markalarını kastetmediğim açık olsa da isimlerinin bu listede yer almasını istemediklerini söylediler.

Kendilerini anlıyorum.

Yanlış anlayan var mı bilmiyorum ama ben üzerime düşeni yapıp, düzeltiyorum:

Yaptığım esprideki harf kombinasyonunun, bildiğiniz, üzerinde uyuduğumuz yatak markası YATAŞ'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur, bilginize.