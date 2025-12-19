YPG-PKK'nın kontrolündeki SDG'ye, Suriye'de 10 Mart'ta varılan mutabakata uyması için tanınan süre 31 Aralık'ta doluyor.

Süreçle ilgili ısrarlı uyarılar yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son açıklamasında da mesajı net verdi:

"Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakata uymalı. Sabrımızın tükenmekte olduğunu anlamalı."



FİDAN CİĞERLERİNİ BİLİYOR

Bu uyarılar "sınır ötesine" dönük olsa da vurgunun içeride yürüyen sürece temas ettiği açık. Nitekim Sırrı Sakık gibi DEM Partili siyasetçiler, "sürecin selameti" adına Fidan'a Şam'a değil Rojava'ya gitmesi yönünde çağrılar yapıyor.

Ne var ki bu konuda nasihate ihtiyacı olan son isim Hakan Fidan.

MİT'in başında olduğu dönemde yürütülen çözüm süreci boyunca örgütü tüm bileşenleriyle, işleyişiyle ve aktörleriyle yakından tanıdı. Bugün sahnede olan isimlerin psikolojisinden, bu kişilerin örgüt üzerindeki gerçek etkilerine kadar derin bir hafızaya sahip.

Tabiri caizse, bunların ciğerlerini biliyor.

Dışişleri Bakanı olduktan sonra görevi devrettiği İbrahim Kalın'la birlikte Suriye'deki geçiş sürecine yoğunlaşması da bu birikimi daha fazla derinleştirdi.



SAKIK HAFIZASINI ZORLASIN

Sırrı Sakık, Fidan'ın ilk çözüm sürecindeki rolüne ve bölge halkıyla kurduğu ilişkilere atıf yapmakta haksız değil. Ancak o dönemde çevrede tutulsa da mensubu olduğu siyasi hareketin nasıl bir pozisyon aldığını hatırlamak istemiyor gibi.

Kısaca hatırlatalım:

ABD'nin "Türkiye'deki demokratik talepleri boş verin, size Suriye'nin kuzeyinde yarın Türkiye'den de toprak koparacak bir devlet kuruyoruz" vaadinin peşine takıldılar. Suriye'de ağızlarına çalınan bir parmak balın cazibesine kapılıp Türkiye'deki masayı devirdiler. Sonuçta altında kalan yine kendileri oldu.



HATADA ISRAR EDİYORLAR

Kimsenin tarihini yargılama derdinde değilim. Pozisyonlar değişebilir.

Ancak yakın geçmişin bilinçli biçimde deforme edilerek bugüne taşınması, aynı hataların yeniden tekrarlanacağı kuşkusunu doğuruyor.

Bugün DEM'li siyasetçilerin "Öcalan, YPG'ye silah bırak çağrısı yapmadı" cümlesini tekrar edip içerideki sürece dair Mazlum Abdi'siz tek bir cümle kuramamaları tesadüf değil.

Dün Şam yönetiminin, Suriye'nin kuzeydoğusunun güvenliğini SDG'ye bırakmayı da içeren bir öneriyi Mazlum Abdi'ye ilettiği iddiasının operasyonel medya kanalları üzerinden dolaşıma sokulması da bu kaygıların yersiz olmadığını gösteriyor.

Ankara'nın aynı delikten iki kez ısırılmayacağını unutuyorlar.