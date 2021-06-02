Cumhur İttifakı, Türkiye’nin gündeminin çarpıtılmasına izin vermiyor

Türkiye'nin gündemi bazen uzay boşluğuna atılmış ve rastgele değiştirilebilen bir cisme benziyor. Eğer bu gündemi önüne gelen kendi kafasına göre şekillendirirse, erken seçimle başlayıp saçma sapan kasetlerle sürdürülen ve bazıları cadı masallarına benzeyen maddelerle doldurabilirsiniz. Bu arada Atatürk düşmanları falan da devreye girip, gerçekten dayanaksız suçlamalarla kendi tarihimizi altüst etmeyi deneyebilirler.



Erdoğan ve Bahçeli

Bereket bugünden boşluğa bırakılmış bir uzay cismi değildir... Adına Cumhur İttifakı denilen siyasi oluşum, gündemi ustaca şekillendirmekte ve akıl dışılıkların elinde bu gündemin deforme edilmesine izin vermemektedir. Bir yanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diğer yanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi çarpıtanları her zaman gerçeğe ve akla davet ediyorlar. Son olarak Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gerçek gündemden sapanlara gerekli uyarıları yaptı.



Erken seçim

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP'nin erken seçim çığırtkanlığına karşı, "CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık aklından çıkarma. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır" dedi.



Siyasi ahlak

Bahçeli'nin akılda kalması gereken uyarılarından bazıları şöyle: "Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. Zillet partileri, zalimlerin elindeki kozdur. Yeter ki ağızlarına bal sürülsün. Sinek gibidirler, pekmezciyi hemen tanırlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Fitnecidirler. Türkiye işte böylesi bir muhalefete maruzdur."



Terör musibeti

"Türk milletini terör musibetiyle yaşamaya hiç kimse alıştıramayacaktır. Diken battığı yerden çıkarılacaktır. Kahraman TSK ile ve diğer tüm güvenlik güçlerimizle gurur duymak, milli ve manevi vecibedir. PKK'nın açtığı kanlı sayfa kapatılacak, FETÖ'nün kalıntıları, elebaşları yakalanıp cezalandırılacaktır."



Atatürk ve biz

"Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir; ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. İdeolojik dogmalarla, ilkel bir taassupla Atatürk düşmanlığı yapmak hıyanete hizmettir."



Zavallılar

"Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur yoksa vaftiz mi ettirilirdiniz? Atatürk'e saldıran zavallılar, sizin Don Kişot'tan ne farkınız vardır?"

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