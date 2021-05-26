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Haberler Mehmet Barlas Türk demokrasisinin çok ciddi bir muhalefet sorunu var
MEHMET BARLAS
Türk demokrasisinin çok ciddi bir muhalefet sorunu var

Türk demokrasisinin çok ciddi bir muhalefet sorunu var

26.05.2021, Çarşamba
Türk demokrasisinin çok ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu görmemiz gerekiyor... Hep birlikte gözlemlediğimiz gibi, iktidarı eleştirmeyi amaçlayan gazeteciler, muhalefet sözcüleri tarafından gündeme getirilen konulara ilgi duymuyorlar. Buna karşı dedikodu ve çamur niteliğindeki asılsız iddialara dayanarak zaman geçirmeyi, muhalif gazetecilik olarak kabul ediyorlar.

Ciddi bir sorun
Gerçekten ciddi bir sorundur bu... Ana muhalefet partisi olan CHP'nin tepe yönetiminin, iktidara alternatif olacak bir icraat programı sunduğu henüz duyulmamıştır. Muhalefetin ortak zemini olarak sunulan Millet İttifakı, kendi içindeki girişimlerin bazılarından adeta utanmaktadır. Mesela, HDP'ye bakanlık vermek ya da HDP'nin de katıldığı bir anayasa çalışması yapmak konuşulduğunda, Millet İttifakı üyelerinin yüzleri kızarmaktadır.

Erdoğan rakipsiz
Doğal olarak bu tablonun sonucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının alternatifsiz olmasına dayanıyor. Türkiye'yi çok ileri bir zemine taşıyan, müthiş bir alt ve üstyapı yenilenmesini gerçekleştiren bu iktidarın dayandığı Cumhur İttifakı, aynı zamanda siyasi istikrarın da simgesi olarak kabul ediliyor.

HDP sorunsalı
Oysa son yerel seçimlerde büyükşehirlerin CHP adayları tarafından kazanılması, siyasi serüvenin bir dönüm noktasına geldiği izlenimi yaratmıştı. Bu başarının HDP tarafından verilen destekle gerçekleşmiş olmasının, olayı olumsuz etkilediği ortaya çıkıyor. Yani Türk demokrasisinin çok ciddi bir muhalefet sorunu olmasının sebeplerinden biri de işte bu HDP'nin varlığı ve bu partinin PKK ile ilişkisidir.
Dilerim ciddi ve tutarlı bir muhalefetimiz de olur.
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