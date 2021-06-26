ABD'de Türkiye aleyhine bir derneğin kurulması ve o derneğin kurucuları arasında Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın olması hiç şaşırtıcı değil.

Adam zaten bir Türkiye düşmanı... 15 Temmuz'da FETÖ'cüler halkın üzerine bomba yağdırırken o Fox TV canlı yayınında sevinç çığlıkları atarak şöyle diyordu:

"Hükümet düşürse üzülmem. Bu, Mustafa Kemal'in seküler Türkiye'sinin son şansı."

Bu darbeci neocon şimdi, Turkish Democracy Project (Türkiye Demokrasi Projesi) adıyla bir düşünce kuruluşu kurmuş ve Türkiye'ye demokrasi getireceğini söylüyor.

Kurucuları arasında ABD Başkanı George Bush'un kardeşi Jeb Bush gibi birkaç Türkiye düşmanı daha var. Bir de kim var? Tabii ki FETÖ'cüler...

İki FETÖ'cü Aykan Erdemir ve Süleyman Özeren de bu kuruluşun kurucuları arasında. Burada ilginç olan ise Erdemir'in eski CHP Bursa Milletvekili olması ve her yerde karşımıza çıkması. Ya kongreyi Türkiye aleyhine kışkırtan çalışmalar yapıyor, ya Biden'a açık açık Türkiye düşmanlığı öneren raporlar veriyor ya da böyle Türkiye karşıtı bir kuruluşta yer alıyor.

Sadece Biden'a yazdığı rapordan bir bölümünü hatırlatalım:

"Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin saldırganlığı devam etmektedir. Libya'ya İslamcı vekilleri konuşlandırmış ve Trablus'u Türkiye'nin Mısır ve Yunan sularına yönelik iddialarını tanıyan bir anlaşmayı imzalamaya zorlamıştır."

İnanılmaz değil mi? Daha önce de yazdım, bu adam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2011 yılında Parti Meclisi listesine alınmış ve 1107 gibi çok yüksek bir oyla seçilmişti. Sonra da Bursa milletvekili yapılmıştı.

Aynı Erdemir, Kılıçdaroğlu'nu 2013 yılında ABD'ye gelişinde karşılamış ve gezdirmişti.

Şimdi soralım, o tarihten sonra Türkiye'ye dönmeyen ve sürekli Türkiye düşmanlığı yapan bu adamı Kılıçdaroğlu'na kim önerdi ve neden milletvekili yapıldı? Ve şimdi neden ona tek kelime etmiyor, edemiyor?

Dikkatinizi çekmiştir, adam ne yaparsa yapsın, CHP'den karşı çıkan yok.

İşin ilginç yanı, sadece CHP de değil CHP yandaşı medyadan da bu konuda ses çıkmıyor. Bolton gibi bir neocon'la FETÖ'cülerin Türkiye'ye "demokrasi" getireceği haberi veriliyor ama haberin içinde eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir yok. Tamam, CHP yönetimi onu görmezden geliyor da CHP medyası neden onun CHP'liliğini gizliyor? Herhalde yeni Özgür(!) medya modeli bu...

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ARTI 1 EŞİTTİR 40 MİLYON

Yılmaz Özdil-Uğur Dündar tartışması Artı 1 televizyonunun nasıl kurulduğu gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Aslında o günlerde de bu konu tartışılmıştı. Ama üstü çabuk kapatıldı. Laik medya bu konuda çok yeteneklidir. Bugün bile Tele1 veya Halk TV'nin sahiplikleri konusunda onlarca sorunun cevabı verilmiş değil.

Artı 1 televizyonunun sahipliği konusu daha karmaşık olsa da burada önemli olan CHP adına kamu kaynaklarından yani belediyelerden toplanan 40 milyon liranın buhar olması iddiasıdır.

Hedefteki isim de Erdoğan Toprak...

Tarihe not düşmek adına sadece CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in Sabah'a söylediği şu sözler bile gerçeklerin saklanamayacağını gösteriyor:

"O günlerde 'Kanalın başına da Uğur Dündar gelecek' denildi. Bir otelde toplantı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak, '10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur' yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar."