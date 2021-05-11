İsim isim FETÖ içindeki ‘taht ve rant’ kavgası

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı haklı küresel mücadelesi sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi sonuçlar da doğuruyor. Bunu da en net bir biçimde FETÖ içinde yaşanan "taht ve rant" kavgasında görüyoruz. Önceki gün yazdım, FETÖ 4 parçaya bölünmüş durumda. İpleri elinde tutan ABD derin aklı bu süreci nasıl yönetir, hiziplerden hangisini tercih eder bilinmez ama hizipler arasında kıran kırana süren bu kavga, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle çok daha kanlı geçecek görünüyor.

Örgütün tepesinde Gülen'den sonra etkili olan üç yapı var.

Aralarında Naci Tosun, Suat Yıldırım, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül gibi eski isimlerin olduğu 12 kişiden oluşan Baş Yüceler Heyeti.

Gülen'in özel kalemi Cevdet Türkyolu ve Mehmet Yaşa.

Ve 8 kişiden oluşan Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil gibi isimlerin yer aldığı Âl-i Heyet...

Bu isimler hem bir aradalar hem de birbirleriyle kıyasıya bir savaşın içindeler. Tepe yöneticiler arasında şimdilik hiçbir adamı olmayan tek grup ise "Yenilikçiler".

Şimdi gelin, FETÖ içinde kimin hangi hizip içinde yer aldığına yakından bakalım.

Mustafa Özcan Grubu:

Bu grupta yer alan en dikkat çekici isim, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin mimarı Adil Öksüz. Onu Ahmet Kara, Faruk Güllü, Orhan İnandı ve ABD'deki mollaların başı Celal Türk izliyor. Bu gruba yakın duran ama henüz tavrını açık etmeyen çok sayıda FETÖ'cü de var. Emniyet kaynaklarına göre bu grup, parasal açıdan en etkili grup... Yolsuzluk iddiaları ve taht kavgası da daha çok bu grup etrafında dönüyor.

Barbaros Kocakurt Grubu:

Bu grubun en dikkat çekici ismi FETÖ'cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil. Daha çok "mahrem imamlar"dan oluşan bu grup içinde Mahmut Akdoğan, Talip Büyük, Hazım Sesli gibi çok sayıda bilinen FETÖ'cü yer alıyor. Cevdet Türkyolu, Harun Tokak ve Osman Şimşek'in de bu gruba yakın durduğu söyleniyor

Gelenekselciler Grubu:

Grubun liderliğine oynayan iki isimden, Mehmet Ali Şengül ve İsmail Büyükçelebi'den daha önce söz etmiştim. Grupta kamuoyunun FETÖ'cü diye tanıdığı Şerif Ali Tekalan ve Ekrem Dumanlı gibi çok sayıda isim var. Dumanlı'nın, kendilerine "yenilikçi" diyen eski FETÖ medyası mensuplarından ayrı düşmesi ve çok sert eleştirilmesi dikkat çekici.

Bu grupta Gülen'in doktorları Kudret Ünal ve Tuncay Delibaş da yer alıyor. Emniyet kaynakları bu grubu, FETÖ içindeki gruplar arasında kitlesel desteğe sahip en güçlü grup olarak niteliyor.

Yenilikçiler Grubu:

Daha çok akademisyen ve gazetecilerden oluşan bu grubun en etkili ismi firari gazeteci Ahmet Dönmez. Grup içinde FETÖ'nün kirli algı operasyonlarını yönetmede öne çıkan Önder Aytaç, Emrullah Uslu, İhsan Yılmaz ve Sevgi Akarçeşme gibi tanınan isimler de var. Bu grup daha çok, başta Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu gibi tepe isimlerin yolsuzluklarını ortaya seren ve örgütün geçmiş uygulamalarını eleştiren bir strateji izliyor.

Osman Hilmi Özdil gibi az sayıda da olsa "ortada" duran bazı FETÖ'cüler de bu gruba ilgi duyuyor

Yapıyı yakından izleyenler, örgütün Gülen sonrası dağılacağını beklese de bu tartışmalar ve sert taht kavgası, dağılmanın çok daha erken olacağını gösteriyor.

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