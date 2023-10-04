LEVENT TÜZEMEN

OLD Trafford'daki Düşler Tiyatrosu'nda G.Saraylı oyuncuların futbol galasını izledik. Okan Buruk ve öğrencileri Manchester United önünde büyük bir zafere imza atarak Türkiye'yi sevince boğdu. Muslera'dan Icardi'ye kadar tüm oyuncular, korkmadan coşkuyla ve kazanmak için mücadele verdi. G.Saray iki kez geriye düştü İcardi ile bir penaltı kaçırdı ama oynadığı cesur futbolun karşılığını galibiyetle aldı. Gecenin yıldızı Sacha Boey'di. Uzatmalar dahil 100 dakika hiç yorulmadı sağ kanattan G.Saray'ın 'ciğerleri' olarak görev yaptı.

Abdülkerim bir çok pozisyonda Manchester ataklarını tek başına önledi, Muslera büyük kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ama basın toplantısında İngilizlerin alaycı ve sinirlendirici sorularına Zaha, sahada cevap verdi. G.Saray'ın ilk golüne imza attı. Kerem Aktürkoğlu yine çalışkanlığı ile öne çıktı. Barış Alper'in pasında topu mükemmel kontrolü ve vuruşu ile G.Saray'ın ikinci golünü attı. Mertens'in oyuna girmesi G.Saray'ı toparladı.

Kazandırdığı penaltıyı Icardi kaçırsa dahi Sanchez'in kafa pası ile buluştuğu topu mükemmel bir aşırtma vuruşla galibiyeti getirdi.

İngiltere'de G.Saraylı taraftarların 'Aşkın olayım' şarkısını söylemelerini sağladı. Torreira çıkana kadar rakiplerden etkili toplar çaldı, Kaan Ayhan da iyi oyunla göz doldurdu. Ndombele tam hazır hale getirip takıma girdiğinde G.Saray'ın çok güçlü bir orta sahası olacak.