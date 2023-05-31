31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray’dır
LEVENT TÜZEMEN
Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray’dır

Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray’dır

31.05.2023, Çarşamba

GALATASARAY ailesine şampiyonluk hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.
Başkan Dursun Özbek, göreve geldiği gün, "Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. 100. yılını kutlayacağımız bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz" demişti.
Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı. Başkan Özbek'in "Galatasaray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var. Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu. Bu özel şampiyonluğun Okan Buruk açısından da çok büyük önemi var. Neden mi? Okan hoca, futbolcuyken 30 yıl evvel sarı-kırmızılı ekipteki ilk şampiyonluğunu Başkent'te yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü'nü yenerek kazandı. Okan hoca, F.Bahçe'nin 2000-2001'i şampiyonlukta tamamladığı sezonda Galatasaray, evinde Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'ne kaybetmiş, Okan Buruk da 33. dakikada kırmızı kart görmüş, kaçan şampiyonluğun hedefi haline gelmişti. Hatta sezon sonunda Emre Belözoğlu ile beraber İnter'e transfer olduğunda Galatasaray tarafından veto yemiş ve uzun yıllar bu baskıyı hep hissetmişti. Ama Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Galatasaray'dan yetişen ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Akhisar ile kupa kaldıran Okan'ı getirerek büyük devrim yaptı. Okan Buruk'un yüzüne Allah güldü ve çalışkanlığının karşılığını tıpkı 30 yıl önceki gibi bu kez hoca olarak Başkent'te Ankaragücü'nü yenerek Galatasaray'ın şampiyonluk yaşamasını sağladı. Okan hoca, böylece kendisinden alınmak istenen itibarı, şampiyonlukla ve Galatasaraylı kimliğiyle geri kazandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Icardi mutlaka kalmalı 21.05.2023 Pazar
Sabrın sonu Kerem Aktürkoğlu 17.05.2023 Çarşamba
Cesur yürek Lucas Torreira 09.05.2023 Salı
Kaleci alınmalı 01.05.2023 Pazartesi
Sıralı hatalar takımı yaktı 24.04.2023 Pazartesi
Omurga iyiyse takım kazanır 19.04.2023 Çarşamba
Jesus’a ceza yoksa İcardi’ye de verilemez! 09.04.2023 Pazar
Tahrik mi ediyorsunuz! 07.04.2023 Cuma
TFF Başkanı’nı uyarıyorum... 06.04.2023 Perşembe
Derbi öncesi psikolojilerini bozdu 02.04.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA