LEVENT TÜZEMEN

ADNAN Polat'ın başkanlığının son döneminde Galatasaray sezonu 8'inci bitirmişti.

Burak Elmas başkanlığında Galatasaray için yaşanan en kötü sezon nihayet geride kaldı.

Koskoca Galatasaray ligi ilk 10 arasında bile bitiremedi.

Galatasaray son iki şampiyonluğunu dönemin Başkanı Dursun Özbek'in kurduğu kadroyla yakalamıştı.

Özbek'in aldığı oyuncuları Cengiz yönetimi paraya dönüştürmüştü. Özbek'in başkan seçilirse yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratacağına inanıyorum.



KOMPLEKSLİ TORRENT

Kadronun kalitesi Galatasaray taraftarını gelecek sezon güldürecek yapıda değil. Taylan-Berkan sezonu gol atmadan tamamladı.

Cicaldau ile Morutan paraların karşılığını veremedi.

Çapsız, kompleksli Torrent de üstüne tuz biber oldu. Torrent'in kibri, takıntısı oyuncuları da küstürdü.

Aklı fikri parada olan ve sık sık sözleşmesii dile getiren İspanyol hoca sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak oyuncuları oynatıp gelecek sezon da geniş kadroda yer alacak isimlere şans vermedi ve alt yapıdan bir oyuncuyu bile oynatmayı düşünmedi.

Yeni yönetim takımın başına hedefleri olan, hırslı, başarıya aç, güçlü yardımcıları olan ve hem oyuncuya şevkatli davranın hem de gerektiğinde disiplini ön plana çıkaran bir hocayı getirmeli.