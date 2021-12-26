26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen Halil, Kerem’i örnek alsın
LEVENT TÜZEMEN
Halil, Kerem’i örnek alsın

Halil, Kerem’i örnek alsın

26.12.2021, Pazar

KEREM Aktürkoğlu'nun attığı, attırdığı goller dışında saha içerisindeki çalışkanlığını ve hırsını gören Avrupalı kulüpler, Ocak ayında G.Saray'ın kapısını yüksek fiyatla çalacaklardır. İlk golde topu rakipten çaldı, taşıdı egoist davranmadı ve Feghouli'nin önüne bıraktı. İkinci golde, topla dripling yaptı kaleye baktı ve köşeye mükemmel bir ayak içi vuruşu yaptı.
Kerem'i neden anlattım;
Halil'in de Kerem'den ders alması lazım. Futbol paylaştıkça güzel. Oyunun ilk yarısında ayağına gelen her topa Halil vurmaya çalıştı. İlkinde Van Aanholt'a pası vermedi, ikincisinde Feghouli'ye gol vuruşu yapma izni tanımadı. Halil egoistliği bırakmalı, çevre kontrolü yapıp boştaki arkadaşlarını aramalı.
G.Saraylı oyuncular maç boyu istekli ve coşkuluydu. Ancak çok ciddi pas hataları yaptılar, final pasla- rında paniğe kapıldılar.
Orta sahadan da rakibin kolay hücum etmesine izin verdiler.
Aanholt, Feghouli ve Marcao top tekniği yüksek oyuncular oldukları için G.Saray, ligin ikinci yarısına en az bir tecrübeli orta saha alarak başlamalı.

Kerem'in fiyatı artacaktır

Tecrübeli orta saha alınmalı

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Çuvaldızı kendilerine batırmalı 22.12.2021 Çarşamba
Golcülerin farkı! 19.12.2021 Pazar
Başkan gönül almalı 17.12.2021 Cuma
MHK üzerinden savaş sürüyor 14.12.2021 Salı
Avrupalı Aslan destan yazdı 10.12.2021 Cuma
Bu takım hedeflere gidemez 05.12.2021 Pazar
İlk yarı tamamen boşa geçti 29.11.2021 Pazartesi
İki G.Saray da Terim’in eseri! 26.11.2021 Cuma
Savunması müthişti 23.11.2021 Salı
Şaşırtıcı iptal! 22.11.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA