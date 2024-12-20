Türkiye Türkiye’den daha büyüktür

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, 500 yıllık diplomasi tarihimizi de hafızamızda tutarak, 5 kıtanın tümünde, yüzün üzerinde ülkede Türkiye'nin azametini, tarihsel başarılarını, kültürel zenginliğini, mazlumlar için anlamını tanımlayan bir esere veya sembole rastlarsınız. Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye yüzyıllardır imkan ve kabiliyetlerini toplumların ve coğrafyaların kaderini değiştirmek adına her daim seferber etmiştir. Bu nedenle, Türkiye'nin adı geçtiğinde yüzlerde ve gönüllerde bizleri gururlandıracak, Ülkemizin özgül ağırlığının anlamını bir kez daha idrak edeceğimiz bir dalgalanma yaşanır. Acıdır ki, 2000'li yıllara kadar, 150 yıllık bir dönem Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğunu adeta unutmamıza yönelik ağır badireler atlattık.

Bizleri tarih sahnesinden silmeye yönelik en ağır saldırıları Kurtuluş Savaşı Destanı ile yerle yeksan edip, 'Türkiye' olmanın anlamını bir kez daha kıtalara ulaştırdık. 1980'li yıllarda Güneydoğu Asya'ya, Latin Amerika'ya yeniden uzandığımızda, 'biz de sizi bekliyorduk' dendi. Son 22 yılda, yeni bir siyasi ve ekonomik devrimi başlattığımızda, özgüvenimizle 1. ve 2. kuşak komşu ülkelere, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkasya ve Orta Asya'ya sahip çıktığımızda, 'işte beklediğimiz, özlediğimiz Türkiye' dendi. Türkiye milyonlarca kilometrekarelik geniş bir coğrafyaya, tüm Avrasya'ya 'rol model', 'ilham veren' bir ülke olarak yepyeni bir heyecanı tetikledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ifade ettikleri üzere, tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz.

Türkiye'nin yüz yılı aşan kalkınma becerisinden, her zorluğu aşma kabiliyetinden, küresel ve bölgesel jeopolitik sınamalara karşı sürdürülebilir ve pragramatik stratejiler ve çözüm yolları üretebilme kapasitesinden yararlanmak, ilham almak adına çağrıda bulunan hiçbir ülkeye, hiçbir topluma, hiçbir kardeşimize sırtımızı dönme, ulaşmama gibi bir lüksümüz yoktur. Türkiye'nin ülkelerin, toplumların ekonomik ve siyasi kaderlerini değiştirmek, yeni bir kalkınma hamlesine odaklanmak adına ortaya koydukları çabalarına samimi, kararlı, güçlü katkısı, Ülkemizin tüm kıtalar nezdindeki özgül ağırlığını da güçlendirmektedir. Yüzün üzerinde ülke, 'kazan-kazan' ilkesine dayalı samimiyetimizden feyz alarak, pek çok stratejik alan ve sektörde, birçok önde gelen ülkeye mesafe koydukları bir konjonktürde, Türkiye ile işbirliğini derinleştirmeyi hızlandırmaktadır. Türkiye'nin 'çekim gücü' dünyanın farklı coğrafyalarındaki toplumlarla 'duygudaşlığını' kaybetmiş ülkelerin anlayamayacakları bir gerçektir.

Ne Türkiye, ne de Türk Toplumu ufkunu belirli bir coğrafyayla sınırlandıramaz. 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonunun özü de budur. 21. Yüzyıl gibi pek çok zorlu sınamaların yaşandığı ve yaşanacağı bir yüzyılda, dünyanın 'belirsizlik çağı'na sürüklenmek yerine 'akıl çağı'na ulaşmanın gayretini ortaya koyduğu bir yüzyılda, 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, çağa liderlik eden büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlemektir. Milyonlarca kilometrekarelik geniş coğrafyalara sahip çıkmak, ülkelerin sürdürülebilir kalkınması adına stratejik sektör ve alanlarda işbirliğini derinleştirmek, Türkiye'nin 2030'da iki trilyon dolar GSYH büyüklüğünü aşabilmiş 15 ülke arasında artık yer almasıdır. Bilim ve teknolojiyi stratejik sektörlerle, akademiyi reel sektörle harmanlayarak, özgün fikir ve projelere imza atarak 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefini yakalayacağız.

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