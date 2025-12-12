12 Aralık 2025, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?
- Hangisi "gurme" ile eş anlamlıdır?
- Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
- Hangisi sözlük tanımına göre "fihrist"in eş anlamlısıdır?
- Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
- Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
- Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenen ve kaçıran kişi kimdir?
- Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?
- Gözden kaçırdığınız gizli kahraman! Kalp krizine karşı kalkan oluyor
- Resimli Cuma mesajları | Paylaşmalık en farklı, anlamlı ve içten cuma sözleri
- 12 Aralık Cuma hutbesi yayımlandı! Cuma hutbesi konusu ne? Tam metni oku-PDF indir