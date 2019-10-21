Adını söyle, ‘tehdit’ini söyleyeyim

Uluslararası medya tarafından dünyada neyin 'tehdit' olarak algılanması gerektiğine dair 'kampanya'lar tüm hızıyla sürse de, ülkeler belirli başlıkları mutlaka 'tehdit' olarak algılamaları adına ciddi çabalar ortaya konsa da, yine coğrafik konumu ve içinde bulunduğu iç ve dış siyasi konjonktüre göre ülkelerin 'tehdit' algısına yönelik algıları değişebiliyor. ABD halkı için birinci öncelikli tehdit algısı son dönemde 'siber saldırı' olarak öne çıkmakta. Bunu DAEŞ terörü, iklim değişikliği, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Rusya'nın gücü takip ediyor.

İngilizler için ise, siber saldırı ve DAEŞ tehdidi eşit algıya sahip.

İlginçtir, ABD yönetiminin Çin'le yaşadığı gerginliğe rağmen, Çin'in gücünün tehdit olarak algılanması 6. sırada. İngilizler için ise sonuncu. Güney Koreliler ise en yüksek tehdit olarak iklim değişikliğini, Çin'in gücünü ise yine yüksek oranda olsa da, 2. tehdit alanı olarak, Kuzey Kore'nin nükleer programını ise 4. sırada bir risk alanı olarak görmekteler.

Pew Araştırma'nın anketinde yer alan 26 ülke içerisinde, ABD'nin gücünü tehdit olarak algılama düzeyinde en yüksek puana sahip 3 ülke Güney Kore, Japonya ve Meksika. Güney Kore ve Japonya için Rusya'nın gücünü tehdit olarak algılama ABD'den daha düşük, Meksika halkı ise Rusya ve Çin'i tehdit olarak hayli düşük oranda algılarken, ABD'nin gücünü 2. en yüksek tehdit başlığı olarak algılıyor.

Rus halkı için ise, öncelikli tehdit alanı olarak iklim değişikliği ve ABD'nin gücü 1. sırada yer alırken, dünya ekonomisinin durumu 2. en yüksek tehdit alanı olarak algılanmış. Küresel ekonomik koşulları tehdit olarak algılamada en yüksek 3 ülke Yunanistan, Güney Kore ve Arjantin.

En az korkanlar ise Polonya, İsveç ve Hollanda. İtalya'nın en yüksek tehdit algısı ise, ilginçtir, DAEŞ. Bunu iklim değişikliği ile Kuzey Kore nükleer programı izliyor.

Kuzey Kore tehdidi algısı İtalya'da neredeyse Amerikan halkıyla eşit ve Rus halkının yüzde 50 üzerinde.

İsrail için ise DAEŞ tehdidi en yüksek sırada olsa da, DAEŞ'in tehdit olarak algılanması sıralamasında İsrail halkının algısı, ilginçtir, 26 ülke içinde sondan 2.

DAEŞ'in tehdit algısında en yüksek puana sahip ülkeler sırasıyla Fransa, Endonezya, Tunus, İtalya ve Filipinler. başı çekiyor.

Küresel iklim değişikliğinde en yüksek tehdit algısı Yunanistan, Güney Kore, Fransa, İspanya ve Meksika'da. ABD'yi tehdit olarak algılamada en düşük oran ise doğal olarak İsrail halkında. Siber saldırıyı en yüksek tehdit olarak gören iki ülke ise Japonya ve Güney Kore.

Araştırmada Türkiye yok. Bununla birlikte, bir başka araştırmada Türk halkının en yüksek tehdit olarak iklim değişikliğini algıladığı görülmekteydi. Dünyadaki tüm terör örgütleriyle 40 yıldır en etkili mücadeleyi veren, dünya ekonomisi ve küresel ticarete rağmen, ihracatçısı rekorlara imza atan, ABD ile her türlü gerginliği göze alan 'cesaret' timsali bir ülke olarak, siber güvenlik de 2. tehdit başlığı olur, hiç kuşkusuz. Bu nedenle, siber güvenlik birimlerimizi ve tedbirlerimizi arttıracağız.

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