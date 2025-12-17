Türk Dünyası Vizyonu: Ortak geleceğin inşası

Türk dünyası, bugün ortak bir geleceği birlikte inşa etme iradesiyle yeni bir döneme giriyor. AK Parti tarafından hazırlanan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Dünyasına ve uluslararası kamuoyuna açıklanan 'Türk Dünyası Vizyonu', kültürden ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, güvenlikten dijital dönüşüme uzanan geniş bir alanda eşgüdümlü kalkınma ve bütünleşme hedefini ortaya koyuyor. Bu vizyon, Türk devletlerini ortak hedefler etrafında buluşturan kurucu bir perspektifi temsil ediyor.

Vizyonun belkemiğini ekonomik entegrasyon oluşturmakta. Türk Ortak Pazarı ve Gümrük Birliği hedefi, ortak üretim, ortak yatırım ve ortak refahı güçlendirmeyi amaçlıyor. Orta vadede 60 milyar, uzun vadede 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, Türk dünyasının küresel ekonomide etki üreten bir alan haline gelme iddiasını yansıtıyor. Yatırım ortamlarının iyileştirilmesi ve yeni finansal mekanizmalar bu hedefin temel dayanakları arasında yer almakta.

Ulaştırma ve lojistikte Orta Koridor, bu ortak geleceğin rotasını oluşturuyor. Hazar geçişli hatlar, Bakü-Nahçıvan bağlantısı ve bütünleşik lojistik ağlar; Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya uzanan kesintisiz bir ekonomik omurga kuruyor. Bu hatlar, Türk dünyasını küresel ticaret sistemine daha güçlü şekilde bağlıyor.

Güvenlik alanında vizyon, yumuşak güç ile sert gücü birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alıyor. Savunma sanayii iş birliği, ortak güvenlik kapasitesi ve terörle mücadelede eşgüdüm; bölgesel barışı ve istikrarı destekleyen bir çerçeve sunuyor. Bu yaklaşım, Türk dünyasını denge ve dayanıklılık üreten bir güvenlik alanı hâline getiriyor.

Diplomaside ise, insani ve çözüm odaklı bir çizgi öne çıkıyor. Türk devletleri, diyalog kurabilen, kriz yönetebilen ve uzlaşı üretebilen bir diplomatik kapasiteyi birlikte güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, Türk dünyasının uluslararası alandaki güvenilirliğini ve görünürlüğünü artırıyor.

Ekonomik ve siyasi iş birliğinin kalıcı zemini, kültür, dil ve eğitim alanlarında atılan adımlarla güçleniyor. Ortak alfabe çalışmaları, akademik ağlar ve gençlik programları; entegrasyona stratejik derinlik kazandırıyor. Kültür ve dil birliği, ortak geleceğin toplumsal harcını oluşturuyor.

Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı, vizyonun en kritik başlıklarından birisi olarak öne çıkıyor. Yeni yatırım ve kalkınma bankaları, ortak fonlar ve İstanbul Finans Merkezi'nin Türk dünyasının ortak finans merkezine dönüşmesi; projelerin hızla hayata geçirilmesini mümkün kılıyor. Finansal entegrasyon, stratejik entegrasyonun tamamlayıcı unsuru hâline geliyor.

Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm ise vizyonun geleceğe dönük karakterini pekiştiriyor. Yapay zeka, dijital altyapılar ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilecek ortak projeler; Türk dünyasını ikiz dönüşüm sürecinde rekabetçi bir konuma taşıyor. Çevre ve sürdürülebilirlik başlıkları, kalkınma hedefleriyle birlikte ele alınıyor.

Bu bütüncül yaklaşımda Türkiye, kapsayıcı ve güçlendirici bir rol üstlenmekte. Kurumsal kapasitesi, diplomatik tecrübesi ve ekonomik ölçeğiyle Türkiye, Türk dünyasında eşgüdüm sağlayan ve kapasite inşa eden bir merkez ülke olarak öne çıkıyor. Bu rol, ortaklığa ve karşılıklı güçlenmeye dayalı bir anlayışı yansıtıyor.

Sonuç olarak Türk Dünyası Vizyonu, ortak geleceği birlikte inşa etmeye yönelik somut ve ileriye dönük bir yol haritası sunuyor. Ekonomiden kültüre, enerjiden teknolojiye uzanan bu kapsamlı iş birliği modeli; Türk Dünyasına düşünce, üretim ve yön verme kapasitesi açısından, yüksek düzeyde bir bütünleşme getirmeyi hedefliyor. Atılan her adım, ortak geleceğin sağlam temeller üzerine kurulmasına hizmet edecek.

