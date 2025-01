İSKENDER GÜNEN

Sorun orta sahada

Trabzonspor'da sorunlar o kadar fazla ki hangisinden başlamak gerekir diye düşünüyorum. Takım olma bilincinden uzak, saha içi yardımlaşmada sorunlar üst düzeyde. İkili mücadelelerden galip çıkan rakip takım ve sıradanlaşmış, yenilgiyi kabul etmek, dünkü Trabzonspor'un görüntüsü işte bu idi. Samsunspor'un oyun stratejisi, kendi alanında oyunu kabul etme ve sezon başından beri her maçta yaptıkları gibi en büyük silahları karşı atakta çabuk oyuncularını topla buluşturarak sonuca gitmek. İlk yarıda 1-2 kez Trabzonspor'un savunma arkasına attıkları toplarda gole yaklaştıkları pozisyonlar var. Fakat her maçta olduğu gibi Trabzonspor yine top kendisindeyken golü kalesinde gördü. Savunmadan çıkarken hiç yapılmaması gereken yan pas, Ozan'ın kaybettiği top ve Holse ile gelen gol. Sezon başından beri sorunların odak noktasının orta alan olduğunu yazdık, belirtmeye çalıştık. Lundstram, Ozan ve Cham'dan oluşan orta alanda pozisyon üretme şansınız yok. İkinci yarı rakip alanda daha fazla görünmelerine rağmen rakibin set oyunu karşısında her şeyini Nwakaeme'nin bireysel becerisine bağlayan bir takım vardı. Duran toptan Banza ile gelen gol ve oyunun son dakikalarında yine duran toptan Samsunspor'un attığı ikinci gol. Alınan bu sonuçtan sonra ara transferde hata yapma lüksü yok.

