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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman? 8500 personel alımı şartları neler? Mühendis, Orman yangın işçisi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuya 8.500 personel alımı yapacağını resmen açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurusuna göre istihdam sürecinde en fazla alım 3.105 kişiyle orman yangın işçisi kadrosuna yapılacak. Ayrıca 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis de farklı birimlerde görevlendirilecek. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday başvuru sürecinin detaylarını ve şartlarını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 12:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman? 8500 personel alımı şartları neler? Mühendis, Orman yangın işçisi...

Tarım ve Orman Bakanlığı kamu kurumlarında görev almak isteyenler için müjdeyi verdi. Bu ilan özellikle kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce adayın ilgisini çekmiş durumda. Peki başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

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Başvuru Süreci ve Tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda başlatılacağını duyurdu. Adaylar, başvuru süreçlerini kaçırmamak için bakanlığın resmi internet sitesini ve duyuruları düzenli olarak kontrol etmelidir.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı

Alım yapılacak kadrolar arasında geniş bir dağılım söz konusu. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, 8.500 personel alımının büyük bir kısmı, orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla istihdam edilecek orman yangın işçilerine ayrılacak. Diğer kadrolar ise destek hizmetleri ve mühendislik alanlarında olacak. İşte alım yapılacak kadrolar:

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*3.105 Orman Yangın İşçisi

*3.477 Destek Hizmetleri Personeli

*150 Mühendis

Bakanlık, bu alımların ülke genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede büyük rol oynayacağını belirtiyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

Henüz başvuru şartları resmi olarak açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl için belirlenen şartlar, bu yıl için de geçerli olabileceği öngörülüyor. İşte geçen yıl belirlenen başvuru şartlarına dair bazı detaylar:

Türk Vatandaşı Olma

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir. KKTC ve mavi kart sahibi adaylar da başvuruda bulunamayacak.

KPSS Puanı Şartı

Adayların, alım yapılacak kadrolara göre KPSS puan türlerinden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94,

Ön lisans mezunları için KPSSP93,

Lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı geçerli olacaktır.

Emekli veya Yaşlılık Aylığı Alanlar Başvuru Yapamayacak

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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler başvuruda bulunamayacak.

Kamudan Çıkarılanlar Başvuru Yapamayacak

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan kişiler başvuru yapamayacaktır.

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Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Yerleştirme işlemlerinin ardından adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Bu araştırma sonuçları olumlu olursa atamalar gerçekleştirilecektir.

Personel Alımında Görev Yerleri: Taşra Birimleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından istihdam edilecek personelin görev yerleri, bakanlığın taşra birimleri olacak. Adaylar görev alacakları birimleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden inceleyebilirler.

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