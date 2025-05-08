Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman? 8500 personel alımı şartları neler? Mühendis, Orman yangın işçisi...

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

Henüz başvuru şartları resmi olarak açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl için belirlenen şartlar, bu yıl için de geçerli olabileceği öngörülüyor. İşte geçen yıl belirlenen başvuru şartlarına dair bazı detaylar:

Türk Vatandaşı Olma

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir. KKTC ve mavi kart sahibi adaylar da başvuruda bulunamayacak.

KPSS Puanı Şartı

Adayların, alım yapılacak kadrolara göre KPSS puan türlerinden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94,

Ön lisans mezunları için KPSSP93,

Lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı geçerli olacaktır.