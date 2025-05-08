Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 tarihi | Justin Timberlake Türkiye konser biletleri satışa çıktı mı?

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Müzik Kariyerinden Kısa Notlar

Timberlake'in sahne yolculuğu, 1995 yılında NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. 2002 yılında "Justified" adlı albümüyle solo kariyerine yöneldi. Bugüne kadar 10 Grammy ve 4 Emmy ödülü kazandı. Aynı zamanda Billboard, Brit ve MTV müzik ödülleri gibi uluslararası birçok organizasyondan da ödülle döndü.