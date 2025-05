Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 tarihi | Justin Timberlake Türkiye konser biletleri satışa çıktı mı?

Amerikalı müzisyen ve oyuncu Justin Timberlake, beş yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak. "The Forget Tomorrow World Tour" adıyla düzenlenen turnenin Türkiye ayağı, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. Timberlake'in sahne performansında yeni albümü Everything I Thought It Was'tan parçaların yanı sıra geçmiş yıllarda çıkardığı bazı şarkılar da yer alacak.