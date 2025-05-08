Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 tarihi | Justin Timberlake Türkiye konser biletleri satışa çıktı mı?

Amerikalı müzisyen ve oyuncu Justin Timberlake, beş yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak. "The Forget Tomorrow World Tour" adıyla düzenlenen turnenin Türkiye ayağı, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. Timberlake'in sahne performansında yeni albümü Everything I Thought It Was'tan parçaların yanı sıra geçmiş yıllarda çıkardığı bazı şarkılar da yer alacak.
Kulis Talepleri
Sahne öncesi kulis talepleri de dikkat çekiyor. Timberlake'in, kulisinde buzlu badem, üzüm, ananas, muz, karpuz ve antep fıstığı gibi yiyecekler talep ettiği iddia ediliyor. Ayrıca kulis sıcaklığının 22 derece olması gerektiği belirtiliyor.
Biletler Satışta
Justin Timberlake'in İstanbul konserinin biletleri 8 Mayıs itibarıyla satışa sunulması bekleniyor.
Biletler, Biletinial ve diğer online platformlardan temin edilebilecek. Yoğun talep beklenen etkinlik için bilet alımlarının hızla artması öngörülüyor.
Müzik Kariyerinden Kısa Notlar
Timberlake'in sahne yolculuğu, 1995 yılında NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. 2002 yılında "Justified" adlı albümüyle solo kariyerine yöneldi. Bugüne kadar 10 Grammy ve 4 Emmy ödülü kazandı. Aynı zamanda Billboard, Brit ve MTV müzik ödülleri gibi uluslararası birçok organizasyondan da ödülle döndü.