İSKENDER GÜNEN

Bu VAR kime var!

Hakemin öne çıktığı bir maç. Alanya'nın kazandığı penaltı pozisyonunun irdelenmesi gerekmekte. Ama nedense VAR devreye girmedi! Trabzonspor'un uzatmalarda attığı gol, nasıl faulle değerlendirilir anlamak zor. VAR'ın olduğu bir yerde böylesi sorunlar neden ortaya çıkar? Demek ki takıma göre bir VAR sistemi yaşanmakta. Fakat bir başka gerçek var ki Trabzon açısından düşünülmesi gerekmekte. 70. dakikadan sonra uzatmalarla 30 dakikalık süreçte 10 kişi kalan rakibe karşı pozisyon üretmede hiçbir etkinliğiniz neden yok? Adana Demirspor maçında farklı sonuçtan sonra bu maçın ölçü alınmaması gerektiğini belirtmiştim. Çünkü rakibin içinde bulunduğu durum alınan sonucun oluşmasında en büyük etkendi. Maça iyi başlayan taraf Trabzonspor'du. Önde yapılan baskı, rakibin oyuna çıkarken yapılan pas hatalarından sonra Cham'ın asisti ve Draguş'la gelen gol… 1-0 öne geçen bir takımın oyun üstünlüğünü ele alması gerekirken savunmasının sağ kenarından Augusto ve Makouta'nın geliştirdiği ataklar öne çıktı. İki kez gole yaklaşılan atak girişimlerinden sonra Makouta'ya ceza sahası içerisinde Cihan'ın gereksiz yaptığı hamleyle o zamana kadar hücumda etkinliği sınırlı takıma karşı penaltı ile gelen beraberlik golü…

İkinci yarıda Trabzonspor'un yediği ikinci gol de sol kenardan savunmanın arkasına atılan topla gerçekleşti. Şu an gelinen noktada istikrarlı bir yapıyı ortaya koymak son derece zor. Takım olmak istikrarlı bir yapının kurulmasıyla doğru orantılı. Yıllardır aynı sorun, yüksek ücretli transferler sorgulanmalı. Neden ve niçin?

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