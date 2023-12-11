İSKENDER GÜNEN

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Sistem Onuachu’ya göre olmalı

Sistem Onuachu’ya göre olmalı

11.12.2023, Pazartesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, her maç bir değişim gerçekleştiriyor. Bu karşılaşmada Mendy savunma ortasında görev aldı. Orta alan Berat, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür… İlk yarım saat rakip alanda üretkenlikten uzaktı. Önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa görünen o ki ona göre bir oyun sistemi geliştirmek gerekir. Çünkü ilk yarım saatten sonra her iki kenardan getirilen toplarda Onuachu'nun girdiği pozisyonlar gördük. İlk yarım saatten sonra Trabzonspor'un girdiği gol pozisyonlarında G.Antep'in kalecisinin mükemmel kurtarışları öne çıktı. İkinci yarıda Trabzonspor'un kazandığı golde yine Onuachu'nun payı büyük. 1-0'dan sonra ise rakip alanda Trabzonspor'un topa sahip olduğu anlar ortaya çıktı. Rakipten dönen her topu Trabzonspor rahatlıkla kazandı ve atak girişimlerinde bulundu. Bakasetas ile gelen 2. golden sonra oyunda her şey Trabzonspor'un istediği şekle büründü. Ve ardından gelen üçüncü gol… Rakip eksiklerle dolu. Her maç hedeften uzak olsanız bile kendi takım kimliğinize yakışan sonuçlar alma zorunluluğuz var. Çünkü büyük bir takım için hedefler hiçbir zaman bitmez. Sonuç; uzun bir aradan sonra alınan 3 puan her ne kadar şampiyonluk yarışından uzakta olsa da bordo-mavili takımın bundan sonraki karşılaşmalarda öz güven kazanması açısından son derece önemli.
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