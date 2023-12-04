İSKENDER GÜNEN

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Takımda sorumluluk anlayışı yok!

Takımda sorumluluk anlayışı yok!

04.12.2023, Pazartesi
Geçen haftadan Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11 farklı. Onuachu'nun yanında Pepe, solda Trezeguet, sağda Visca, orta alanda ise Abdülkadir Ömür ve Berat… Yani ofansif ağırlıklı bir takım. Fakat bir başka gerçek var ki ofansif ağırlıklı bir takımla sahada yer aldığınızda tempo ve topun hızı öne çıkar. Bunu başaramazsan sorunlar başlar. Top 3. bölgeye geldiği zaman üretkenlik anlamında çok önemli sorunların olduğunu gördük. Geçen sezondan beri en önemli sorun, orta alan yetersizliği ve iki savunma bekinin hücumda üretkenlikten uzak olan yapısı.
Bu maç, orta alan yetersizliğinin en büyük göstergesi. Hamsik gibi lider oyuncunuz yoksa bu sorunlar daha da öne çıkar. İki kenar bek Larsen ve Eren'in top Trabzonspor'da iken hücuma katkıları hiç yok. Orta alanda savunma ağırlıklı Berat dışında bir oyuncunun olmayışı ve top Kayserispor'da iken önde pres anlayışı yetersizliğinden rakibin daha etkin hücum girişimleri vardı. Pepe'nin kariyerine diyeceğimiz bir şey yok ama nedense bizde oyuncunun son durumu değil, kariyeri transfer edilmekte! Yazık…
İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra bile kendi sahanızda oynadığınız bir maçta hep eksiklikler ön plana çıktı. Kayserispor'un attığı golde ise savunmanın hatası vardı. İstikrarlı sonuçlar için takım olgusu içerisinde ve sorumluluk anlayışı yüksek bir bilinci sahaya sürmek gerekir. Yoksa kendi sahanızdaki maçta bile gerekli sonucu alabilmeniz ne yazık ki mümkün değildir.
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