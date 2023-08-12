İSKENDER GÜNEN

Hedef için 4 transfer gerekli

Yeni sezon yeni umutları ve yeni hedefleri beraberinde getirir. Bizim beklentimiz ise saha dışından çok saha içinin yorumlanması ve ligimizdeki futbol kalitesinin artması. Bu sezon umudumuz bu... Sezon öncesi sakatlıklardan sonra beklentileri olan oyunculardan yoksun sahaya çıkılması Trabzonspor için büyük dezavantaj. İlk maçın zorlukları olması doğal. Savunmada Benkovic ve orta alanda Kourbelis dışında geçen yıldan değişen hiçbir şey yok. Çünkü üretkenlikten uzak bir yapı var. Önde gol pozisyonu üretmekte sorunlar hâlâ devam ediyor. Duran toptan gelen golden sonra geçen seneye göre kadro kalitesi daha düşük olan Antalyaspor gibi bir takıma karşı oyun üstünlüğünü yakalamanız gerekir. Rakip alanda topla buluştuklarında organizasyon sorunları ortaya çıktı. İki kenarda da Eren, Trezeguet, Larsen ve Visca'nın atak girişim yetersizlikleri var. Orta alanda en önemli sorun geçen yıldan beri devam ediyor. İki yönlü bir orta sahaya oyuncusunun yoksunluğu... Bakasetas ve Abdülkadir Ömür gibi ofansif anlamda yetenekli iki oyuncu, geriye gelerek top alma yanlışlığı içerisindeler. Rakip ceza sahasına uzak bir oyun anlayışı ile ne yazık ki pozisyon üretme şansınız yok. Teknik adamın sonucu değiştirebilecek en yetenekli oyuncusunu Abdülkadir Ömür'ü dışarı alma yanlışlığı nasıl yorumlanabilir, gerçekten çok zor. Ligin ilk maçı görünen o ki sorunlar gerek oyun anlayışında gerekse oyuncu kalitesinde bir hayli fazla. Hedef çok üst sıralarsa mutlaka 4 transfer yapılması gerekir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın