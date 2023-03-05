İSKENDER GÜNEN

Bu tablonun sebebi yanlış transferler

Öylesi bir travma ki kurtulmak mümkün değil. Acıyla, gözyaşıyla geçen günler. Fakat yaşam zor da olsa devam ediyor. Yine hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Gelelim maça; ligin son sırasında yer alan bir takıma karşı sahanızda yeniliyorsanız sorunlarınız çok çok demektir. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi ve ardından Konferans Ligi'nin dışında kalmanızdan sonra ligde bulunduğunuz yer bize gösterdi ki sezon başı transferlerinizde yanlışlar çok. Geçen yıl, Trabzon'un kazandığı şampiyonluğun en önemli nedeni takım olma bilinciydi. Bu olgu, ayrılanlar ve yeni katılanları düşündüğünüzde yeni transferlerin gerekli yeterlilikte olmadığını gösteriyor. En önemli sorun, transferde yapılan yanlışlardır.

Maçın ilk yarısında Abdülkadir'in sezon başından beri beklediğimiz, arzu ettiğimiz performansını ortaya koyduğu anlar var. Abdülkadir'i ofansif katkısı konusunda her maç eleştirdim. Dün maçın ilk yarısında direkten dönen 2 topundan başka en fazla katkı yapan oyuncu olarak öne çıktı.

Oyuncu değişikliklerinden sonra belirli bir saha içi organizasyonunuz yoksa bu durumları yaşamanız doğaldır. Yenilen 2 gol, duran toptan kaynaklı. Bu da takımın savunma anlayışındaki yetersizlikleri gösterdi. Bu sonuçtan sonra artık tek hedef Türkiye Kupası olarak görünmekte. Ama bir başka gerçek var ki şu an Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumdan dolayı bu hedefe ulaşması kolay gözükmüyor.

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