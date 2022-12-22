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İSKENDER GÜNEN
F.Bahçe maçı için umut oldu

F.Bahçe maçı için umut oldu

22.12.2022, Perşembe
Hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi kupa karşılaşmasında Trabzonspor'un göstereceği performans önemliydi. Her ne kadar Samsunspor, oyuncu kalitesi olarak Trabzonspor'a göre istenilen düzeyde olmasa da istekli, arzulu bir maç başlangıcı vardı. Rakibi önde baskı altında tutan bir oyun oynanırken, ikili mücadeleleri kazanan, konsantrasyonu yüksek bir Trabzonspor sahadaydı. Rakibe verilen gol pozisyonunu bırakın, atak girişimlerini bile ikinci bölgede bitiren ve dönen topların hepsini alan bir yapıdaydı. Sezon başından beri sorunu olan yer 3. bölgeydi. Ama dün, sezon başına göre önde farklı bir yapı ve girilen gol pozisyonu fazlalığı öne çıktı. Naci ve Trezeguet dünkü maçın öne çıkan oyuncuları oldu. Naci sezon başından beri ilk kez seyrettiğim bir isim. İlk golde Bakasetas'a pası ve ardından attığı ikinci golde yaptığı doğru koşu başarılıydı. Topla buluştuğunda çok olumlu ve katkı veren bir oyuncu kimliğinde. Sezon başından beri neden şans verilmedi anlamak mümkün değil. Trezeguet ise her geçen gün kendisinden beklenilen katkıyı daha fazla veriyor. Sol kenara göre sağda çok daha etkili. Şu anki görüntüsüyle top 3. bölgeye geldiği zaman oyunu çözen futbolcu konumunda. Dünya Kupası için verilen uzun bir aradan sonra kupa maçındaki görüntü Fenerbahçe maçı için herhalde Trabzonspor camiasına büyük ümitler vermiştir.
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