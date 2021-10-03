İSKENDER GÜNEN

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Şapkadan tavşan çıktı

Şapkadan tavşan çıktı

03.10.2021, Pazar

İNGİLİZLER'İN deyimi "futbol tuhaf oyun" diyor.
Dün bu gerçeği bir kez daha gördük. İlk yarı Trabzonspor'un çok farklı skorla soyunma odasına gideceği bir maç. Ama savunmada yapılan bir hata ile Kayserispor beraberliği yakaladı.
Bu maçta söz edilmesi gereken oyuncu Bakasetas. Sezon başından beri attığı gollerle ve asistlerle öne çıkan bir isim. Sanki bir sihirbaz. Her maç şapkadan tavşan çıkarıyor.
Önce Cornelius'a attığı mükemmel pas. Kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ardından Kasımpaşa maçında olduğu gibi kaleye gönderdiği füzeyle 1-0 takımını öne geçirdi... Sezon başından beri asist ve gollerde var olan bir isim. İkinci yarı ise Bakasetas'ın attığı penaltı golünden sonra üzerinden durulması gereken en önemli konu ise Trabzonspor'un ofansif anlamda oyuncularının biri türlü üçüncü golü gerçekleştirememeleri...
Önemli olan tabi ki 3 puandı. Bunu başardılar ama şu gerçeği de kimse göz ardı etmemeli. Bu kadar gol pozisyonu yakalanan bir maçta daha sorumlu davranmak zorunluğu var.

MAÇIN EN iYİSi BAKASETAS
Her zamanki gibi mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GERVINHO
Sağ kanadı verimli kullanamadı.

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