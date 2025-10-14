Şimdilik silahlar sustu.

Ne kadar sürecek bilinmez ama bu ateşkesin, barışın getirdiği birkaç önemli kazanım var.

Gazze'deki çocukların boğazından bir kaç lokma ekmek geçecek..

ciğerlerine barut kokusuz bir nefes girecek

Yaralarına merhem değecek.

Belki rüyalarında yine kötü kabuslar görecekler ama onlar için birilerinin mücadele ettiklerini görerek insanlık adına umutları yeniden yeşerecek.

Hayatta ise eğer annesiyle babasıyla kardeşleriyle sevdikleriyle güzel günleri hayal edebilecek…

Ama yaşadıklarının izleri asla silinmeyecek!

••••

Peki İsrail?

Eli tetikten biraz geri çekilecek ama bu vakti boş geçirmeyecek.

Çünkü sıra yeni silahında..

Dijital dünya!

Bombaların yerini artık algoritmalar alıyor.

Topların tüfeklerin yerini ise "influencer"lar,, "tiktoker"lar..

Sosyal medya, İsrail için artık yeni savaş meydanı!

•••

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 2 yılı hafızalardan silmek, soykırımcı liderlerini ve zihniyetlerini aklamak ve Gazze direnişini,Filistin davasını itibarsızlaştırmak için bir seferberlik ilan ettiler adeta.

Fenomenler…

Ateşkes öncesi New York'ta Netanyahu'nun sosyal medya fenomenleriyle buluşması gözden kaçtı mesela.

sıradan bir PR çalışması değildi bu, "yeni nesil propaganda ordusunun" cepheye dahil edilmesi için atılmış bir adımdı.

Kar maskeli değil filtreli yüzleri sürüyordu yani sahaya.

Tiktok

Meta yani Instagram- Facebook cepteydi zaten.

Ama dünyada bugün yaklaşık 2milyara yakın kullanıcıya sahip Tiktok Çin menşeiliydi..

Ve artık sıradan bir "dans eğlence uygulaması" değildi.

Kitleleri özellikle z kuşağını yönlendirebilen bir potansiyele sahipti.

İşte bu nedenle Trump'ın girişimleriyle! TikTok'un ABD tarafından devralınma süreci, tam da bu döneme denk gelmesi çok da tesadüf değil.

Ve X yani Musk

Son zamanlarda ABD'nin en konuşmadığı! isim biliyorsunuz Elon Musk.

Halbuki daha birkaç öncesine kadar Beyaz Saray'ın gölge başkanı olarak anılıyordu.

Gazze konusunda ise net bir tavır sergilememekle birlikte İsrail öncelikli bir politika sergilediği kaçınılmaz bir gerçek.

Ama riske değer miydi? Hayır!

Trump'ın arasının iyi olmadığı Musk'a " "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." Diyerek göz kırpması boşa çekilmiş bir kürek değil elbette.

Çünkü X tabanı tam da Netanyahu'nun istediği kitle.

Bir nevi elitler topluluğu.

Haliyle "dijital özgürlük", şimdi yerini ufak ufak teslim ediyor "Dijital Siyonizm"e…

Yapay Zekâ

Untulmadı tabi.

Haber aynen şöyle:

"İsrail hükümeti, ChatGPT'nin İsrail lehine daha olumlu içerik üretmesini sağlamak amacıyla 6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı."

Arka planı vs demeyeceğim çünkü ayan beyan ortada her şey.

Artık sadece gerçek zekanın değil, yapay zekanın hafızası da ele geçiriliyor..

••••

Velhasıl…

İsrail bildiğimiz gibi "sınır" tanımıyor.

Fenomenler,, sosyal medya, yapay zeka hepsi bu savaşın yeni cephe hattı.

Hedef ise vicdanını yaraladığı insanlığın hafızası.

Eğer elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı,hafızamızı insandan çeker de dijitale kendimizi esir edersek bir Mavi Ekranla insanlığımızda tehlike altına girebilir.

O yüzden boş durmayacağız!.

Gerçekleri anlamak, anlatmak ve aktarmak için bir "Tık" butonuna değil,

Sözümüzle, kalbimizle ve samimiyetimizle insana,insanlığa dokunacağız.