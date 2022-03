Dün benim sayfam, 9 sütuna, yani baştan başa "Futbol Federasyonu derhal görevden alınmalıdır" başlığı ile yayınlanırken, önemli spor sayfalarının tavrını merak ediyordum.

Sabah Spor, tam beklediğim gibi bir "Ne şiş yansın ne kebap" sayfası yapmış. Olayı nerdeyse görmezden gelmiş. Atladım..

Milliyet "Türkiye'de neler oluyor" diye manşet atmış.. En müthiş haberler onda..

FIFA Hakem Komitesi Başkanı, dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü hakemi Pierluigi Collina, olayı duyar duymaz hemen Cüneyt Çakır'ı, yani kovan Federasyon'u değil, kovulan FIFA ve UEFA nezdindeki en itibarlı Türk hakemini aramış ve "Neler oluyor orada?" demiş.

Çakır, "Sadece ben değil, üst düzey 16 hakemin görevine son verildi, ama gerekçe açıklanmadı. Şimdi bu açıklamayı bekliyoruz" cevabını vermiş..

Dedi ama kazın ayağı öyle değil.

İsimleri Süper Lig'i yönetecek hakemler listesinde açıklanan Mete Kalkavan ve yardımcı hakemler Tarık Ongun ile Bahattin Duran, sezon sonuna dek görev kabul etmeyeceklerini açıklayan ve "isyan bayrağı"nı ilk çekenler oldular.

Başta Galatasaray ve Başakşehir, karara ve açıklanma şekline fena halde itiraz ettiler.. Kulüpler Birliği acilen "Kararın bizimle ilgisi yok" açıklaması yaptı. Acil toplanma kararı aldı.







Hürriyet, "MHK bu sorulara yanıt vermeli" sorusunu manşete çıkarmış ve sormuş.

1. Kadrodan çıkan hakemlerin hakemlikleri hangi kriterlerle bitirildi?

2. Tecrübeliler dışında gençlerin de gönderilme sebebi nedir?

3. Şu anda şans bulan isimler 2 veya 3. etapta kurban olabilirler mi?

4. İsimlerin seçilmesi hangi referanslarla gerçekleştirildi?.

"Pazartesi gecesi maç yöneten hakemler, salı sabahı uyandıklarında hakemlikten atıldıklarını öğrendiler" diyen Hürriyet, "Bu hakemler maç mı satmış, yolsuzluk, ahlaksızlık mı yapmışlar, yoksa FETÖ bağlantıları mı tespit edilmiş" diye ülke çapında yayılan söylentileri dile getirdi.

Federasyon acilen bir gerekçe açıklamazsa, bu söylentileri kabul etmiş olacak, o zaman, büyük bölümü FIFA hakemi olan bu isimlerin de çok ağır maddi, manevi tazminat davası açma hakları doğacak.

Açmadıkları takdirde, bu iddiaları kabullenmiş olacaklar çünkü..

Türkiye "İstifa depremi" manşetiyle vermiş haberi 8 sütuna.. Mete Kalkavan, Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Aleks Taşçıoğlu'nun kovulan arkadaşlarına destek olmak için hakemliği bıraktıklarını yazmış ve "Yeni istifalar yolda" deyip eklemiş: "MHK'nın maçlara hakem bulamayacağı konuşuluyor." Cumhuriyet'in manşeti "Futbol yangın yeri!" Cumhuriyet, yalanlamalara rağmen 5 Süper Lig kulübünün bu tasfiye çalışmasında etkin rol oynadığını yazıyor.

Akşam, "Bu yara zor kapanır" başlığı ile 8 sütunluk manşet yapmış.

Sözcü'nün sekiz sütuna yarım sayfa haberinin başlığı "RİVA'da isyan!." İsyan dediği, Mete Kalkavan ve arkadaşlarının istifası ve bu istifaların devam edeceği haberi.. Sözcü, "Cüneyt Çakır'ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımımı çıkartmam" diye başlayan korkunç açıklamalar yapan Rize Başkanı, Fener Kongre üyesi Tahir Kıran'ın, 8 Mart günü sosyal medyasına puro içen bir resmini koyup altına manidar "8 Mart kutlu olsun" yazdığını da haber yaptı. Söyledikleriyle 6222 sayılı sporda şiddet yasasını da ihlal eden Kıran'ı, yakın arkadaşı Nihat Özdemir ne ceza kuruluna, ne de savcılığa sevk etmiş ve "Nihat Özdemir beni ceza heyetine yollamaz" diyen Kıran haklı çıkmıştı.

Korkusuz'un manşeti de "Hakemler kazan kaldırdı!."

*

Özet!..

Türk futbolu büyük bir hızla felakete sürükleniyor. Bu kopan kıyamet içinde, bu ülkede bir Spor Bakanı olduğunu fark eden, adını, lafını duyan var mı?. Ya da onu arayıp görüşünü sorma gereği duyan bir spor muhabiri?.

Geçen her günün değil, her saatin kıymetli olduğunu herkes biliyor. Dün yazdım..

Çözüm, bu durumda Başkanlık Sistemi'nin verdiği yetkilerle sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.. Ama onun şu anda gözünü ve kulağını Antalya'dan ayıracak hali yok.

Bütün dünya, Başkan Erdoğan'ın araya girmesi sonucu karar verilen "Antalya üçlü toplantısı"ndan çıkacak kararı beklerken, Başkan Erdoğan'ın bu konu dışında bir başka şeyle ilgilenmesi mümkün olabilir mi?.

Dediğim doğru.. Yarın futbolumuz için çok geç olabilir.. Olabilir ama, dünya için de çok geç olabilir..

Çare yok bekleyeceğiz.. Ama, her tür ve fikirden gazetesi ile ilk defa bir konuda birleşen Türk medyasının ilk günkü tutumu ve birlikteliği beni çok mutlu etti. Medyamız bu tutumunu sürdürürse, futbolumuz Nihat Özdemir'den kurtulur ve işler kısa zamanda düzelir..

***



DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARASI...

Duyalı epey oldu, ama sonunda o fotoğrafa da rastladım. Yani bu fotoğrafa..

"Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışması"nda (ILPOTY 2021) profesyonel fotoğrafçılardan oluşan jüri, "Yılın Manzara Fotoğrafçısı" unvanını Türkiye'den Aytek Çetin'e vermiş.







Yarışmaya 4500'ün üzerinde katılım olmuş.

Jüri, Aytek Çetin'in Kapadokya'da çektiği fotoğrafı, "Milyonlarca yıl önceki jeolojik gelişmeler sonunda ortaya çıkan peribacalarının gerçek üstü manzarasını yakalamış" diye ödüle layık görmüş.

Siz de bir bakın.. Kapadokya ve peribacalarını hiç böyle görmüş müydünüz?.

***



CAN SAYIN / POP MÜZIK

Kış şarkıları ve Geççek!..

2022 yılının ilk listesi Kış Şarkıları Top 10 listemizle beraberiz.

1- Geççek - Tarkan: Sadece bu kışın değil, bu yılın, hatta son yılların en iyi şarkısı diyebilirim. Dolayısıyla bu yazın da en büyük bombası olacak. Pop müziğimizin megastarı, uzun süren sessizliğini öyle bir bozdu ki ilk 3 saatte 1 milyonu, ilk 24 saatte 10 milyonu aşan izlenme sayılarına ulaştı.

Çok konuşulacak sözleri ve ölüyü diriltecek ritimli, tempolu ve de üst düzey enerjili müziği Tarkan'a ait. Şarkıdaki rap bölümü ve bu bölümü de Tarkan'ın yorumlaması çok hoş bir sürpriz. Şarkının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çok konuşulup dinleneceğini Youtube'daki birçok lisandan olan yorumlardan da kolaylıkla anlayabiliyoruz.

2- Yalancı Bahar - Selin Geçit: İlk dinleyişinizde daha 20'nci saniyede "Hadi canım bu gerçek olamaz", 40'ıncı saniyede "Kim bu kız, bu kızı daha önce nasıl duymadım, bu nasıl güzel ses ve yorum" şeklindeki yorumlarınızı duyar gibiyim. Orijinalini Aşkın Nur Yengi'den bildiğimiz bu şarkıyı gerçekten çok güzel yorumlamış yeni seslerden Selin Geçit. Bu ismi bu yıl çok duyacaksınız.

3- Mirame (Bilmem mi?) - Reik + Sefo: Listemiz kış şarkıları listesi ama bu şarkı da bu haliyle kesinlikle önümüzdeki yazın en çok dinlenecek şarkılarından olacak. Sefo'nun Bilmem mi'si ünlü Meksika grubu Reik'in İspanyolca versiyonu ile kesinlikle efsane olmuş. Türkçe sözlerin de bu versiyonda olması ayrıca güzel. Bu şarkıya video klip gerekiyor ve sonrasında dünya listelerinde görürüz.

4- Yıldızlara - Salih Bademci: 2022'de en çok ses getireceklerden biri de Salih Bademci olacağa benziyor, hem şarkıları hem de oyunculuğu ile Kulüp dizisinde müthişti. İşte o dizinin şarkılarından "Yıldızlara" Kenan Doğulu üretimi.

5- Hezarfen - Kenan Doğulu: Kenan Doğulu yeni yıla hızlı girenlerden. Şarkı, Erdem Kınay'ın 2021'in son günlerinde çıkardığı Proje 3 isimli albümünden. Bu yaza damga vuracak şarkılardan biri olacak.

6- Açmayalım - Tuğba Yurt: Bir müthiş yorum da bu şarkıda dinliyoruz. Tuğba, pop müziğimizin en özel seslerinden. Şarkı da özel bir şarkı, son zamanların en başarılı bestecilerinden Ersay Üner'den.

7- Bu Saatten Sonra - İkilem: 2020 yılının en iyi şarkısı "Bir sebebi var"a imza atan Serhat ve Uğur ikilisi, bu yıla da çok iyi bir şarkıyla girdiler.

8- Nasıl Unuturum - Buray: Temposu ve enerjisi yüksek bir şarkı. Buray yorumlarıyla, Aytaç Kart düzenlemeleriyle fark yaratmaya devam ediyor.

9- Yoksay - Mustafa Sandal & İndira Elemes: Yeni yıla hızlı ve iyi bir giriş de Mustafa Sandal'dan. Kazakistan'ın ünlü şarkıcılarından İndira Elemes ile yaptığı bu güzel düet şarkının klibi Kapadokya'da çekilmiş.

10- Olaysız Dağılmayalım - Cem Belevi: Hazal Kaya ve Onur Tuna'nın başrollerini oynadığı "Benden Ne Olur" filminin şarkısı. Filmde aynı zamanda oyunculuk da yapan Cem Belevi'nin bestelediği ve yorumladığı çok keyifli ve sempatik bir şarkı.

*

Biraz da müzik dünyasında gezinelim:

Eurovision 2022'de yarışacak şarkılar belli olmaya başladı. Bu yazıyı kaleme aldığımda, 41 ülkeden 21'inin şarkıları seçilmişti.. Aralarında İspanya, Estonya ve Ukrayna'nınkiler dikkatimi çeken şarkılar.

Ülkemizin en özel seslerinden Karsu, Hollanda'da 2021 yılının en iyi 8 şarkıcısı arasına seçilip Beste Zangers'de yarışma hakkı kazandı ve bizi gururlandırdı.

Dünyada bugünlerde ses getiren şarkılara bakarsak, Amerika Billboard Hot 100 listesinin tepesinde Encanto filminin şarkısı "We Don't Talk About Bruno"yu, Latin dünyasında Farruko'dan "Pepas"ı, Avrupa'da Adele'in "Oh My God" ve Qodes'in "Una Favela"sını, Yunanistan'da Argiros'un son bombası "Tipota Esi"yi görüyoruz.

Bahar şarkıları listemizde buluşmak üzere sağlıkla ve müzikle kalın.

***



TEBESSÜM

2+2 ne eder?..

Matematikçi: 2 saatte sana, ispatıyla beraber 4 ettiğini gösteririm.

Mantıkçı: Bu problem çözülebilir türden.

Sendikacı: Cevabı bilmiyorum ama bu önemli problemi tartıştığımız için mutluyum.

Tüccar: Alıyor muyuz, satıyor muyuz?.

Muhasebeci: Siz kaç etmesini istersiniz?.

SEVDİĞİM LAFLAR

Hayatınızdaki hiç kimseyi suçlamayın. İyi insanlar size mutluluk verir. Kötü insanlar tecrübe verir. En kötü insanlar ders verir. Ve en iyi insanlar size unutulmaz anılar verirler Anonim