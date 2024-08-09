İngiltere ‘dünyaya rezil oldu’

Instagram'ın ardından "oyun geliştirme sitesi" Roblox'un mahkeme kararıyla yasaklanması sonrası Türkiye'de özgürlük savaşçıları bir kez daha açığa çıktı. İçlerinde vatan savunması için Instagram'ı savunan anlı şanlı akademisyenlerin de olduğu bu özgürlük savaşçıları "Modern dünyada böyle yasaklara yer olmadığı" argümanını sıklıkla dile getirdi.

"Dünyaya rezil olmak" ülkemizdeki "aydın" sınıfı için en büyük kâbustur. Kendi ülkesinden uzaklaşmayı bir marifet olarak gören bu isimler için büyük kıyamet "dünyaya rezil olmaktır". Muasırlaşma hedefimizden geride kaldığımızı gösteren bu açıklamayla yıllardır istedikleri gibi borularını öttürdüler. Daha doğrusu öttürmüşlerdi.

Gelin "rezil olduğumuz dünyada" işler nasıl yürüyormuş hatırlayalım. ABD'de internet sitelerinin üçüncü kişilerin içeriklerinden sorumlu olmadığını kabul eden meşhur Fasıl 230'un değişmesi Trump ve Biden'ın ittifak ettiği konulardan biri. ABD'nin en büyük eyaletlerinden Florida'da 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklandı.

Avrupa Birliği, terörü destekleyen paylaşımları bir saat içinde silmeyen sosyal medya şirketlerini ciroları üzerinden para cezasından başlayıp siteyi kapatmaya kadar giden cezalarla tehdit ediyor.

Almanya'da yasaya aykırı içerikleri kaldırmayan sosyal medya şirketlerine 5 milyon ile 25 milyon euro arasında değişen tutarlarda ceza kesiliyor.

Sosyal medya paylaşımları ve şirketlere yönelik dünyadaki uygulamaların en somut örneği, siz bu yazıyı okurken İngiltere'de yaşanmakta. İngiltere'de sosyal medyada ortaya atılan yalanlarla başlayan ırkçı saldırıları sona erdirmek için hükümet harekete geçti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla internet sitelerini suça aracılık etmekle itham etti.

İngiltere'den gelen haberlerde sosyal medya platformlarından kışkırtıcı paylaşımlar yapanların İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını görüyoruz. İngiliz televizyonları, vandalizm ve yağmaya kapı aralayan sosyal medya sitelerinin tamamen kapatılmasını savunan yorumculara yer veriyor.

Sosyal medya paylaşımlarını denetleyen özel polisler, sosyal medya şirketlerini uyarıp nelerin suç olduğunu belirten kılavuz yayınlayan kamu kuruluşları İngiltere'de oldukça normal karşılanıyor.

Normal karşılamayanlar da İngiltere'de yaşayan Türkler. Onlardan birinin sosyal medya paylaşımları şöyle: "Bazı tweetlerimi sildim illegal göçmenler konusundaki. Britanya'da Facebook'ta vs. yazanları avlamaya başlamış hükümet. Maalesef Türkiye'den daha kötü durum. Tayyip eleştirilerimi burada bu hükümete yapsam kesin tutuklanırdım onu anladım."

Bugünün dünyasında sosyal medya şirketlerini kontrol altına almak, onların ülke kanunlarına uygun davranmasını sağlamak, devletler için bir egemenlik sorunu. İnanmayanlar İngiliz muhataplarına sorabilir.

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