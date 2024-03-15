31 Mart’ta hatırlarsın

Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayacağını anlayan Ekrem İmamoğlu gün geçtikçe kontrolünü kaybetmeye başladı. Buna bir de en yakınındaki isimlerin merkezinde olduğu skandal eklenince İmamoğlu'nun sinirlerinin bozulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

İmamoğlu'nun bu sinir bozukluğu, kendisine soru soran bir vatandaşı herkesin önünde azarlamasına neden oldu. Beş yıldır kalp işaretinin her versiyonunu yapan bir siyasetçi olarak takındığı tavır kendisini inkâr manasına geliyordu ancak İmamoğlu bunu umursamadı bile.

Yakın çalışma ekibinin balya balya paralarının açığa saçılması sonrası sessizliğe bürünen İmamoğlu "ajansından" konuşma icazeti alınca oldukça tuhaf el hareketleriyle kendisinin olaylarla bir ilgisi olmadığını açıkladı. Kendisine bu konu hakkında soru soran gazeteciyi azarlayan İmamoğlu, katıldığı canlı yayında tamamen çuvalladı.

2019 seçimleri öncesi bol keseden vaatlerini sıralayan İmamoğlu'na söyledikleri hatırlatılınca "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. Üstelik bunu birkaç kez tekrarladı.

Seçimlere 20 günden az bir zaman kalmış ve canlı yayına çıkan siyasetçi sürekli "Hazırlık yapmadım, yanımda değil" açıklaması yapıyor. Bu başlı başına kontrolünü kaybettiğini gösterir.

Ancak yayında, şehir tiyatrolarının sayısına dair sorulan bir soruya önce ilkokuldan başlayıp liseye kadar karnelerini sakladığını söyleyerek konudan uzaklaşma çabası, ardından "Murat Bey'e de biz bunları soracağımızı söylemiştik" uyarısını Murat Kurum zannedip atağa geçmeye çalışması en trajik bölümdü.

Çünkü bu hem İmamoğlu'nun çağrıldığı programda kendisine sorulacak sorular hakkında bilgisi olduğunu, yani "Hatırlamıyorum, yanıma almamışım, bilseydim getirirdim" gibi bahanelerinin de yalan olduğunu gösteriyor. En az bu kadar önemli olan diğer mesele de Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un adını duyduğunda gerilmesi.

Adaylığının ilan edildiği günden itibaren çizgisini hiç bozmadan "Sadece İstanbul" diyerek projelerini açıklayan Kurum'un bu projeleri gerçekleştirecek donanımda olması, İstanbulluların da bu gerçeğin farkına varması Ekrem İmamoğlu'nda bir Murat Kurum fobisi oluşmasına neden olmuş.

Aslında bunun emarelerini son iki haftadır görmeye başlamıştık. İmamoğlu önce AK Parti içinde fitne çıkarmaya çalışarak Kurum yerine başka adaylar olabileceğini bildiğini ancak Kurum'un neden seçildiğini anlamadığını açıkladı.

Ardından İmamoğlu ile bağlarını artık gizleyemeyen "gazeteciler", Murat Kurum'a dil sürçmeleri üzerinden eleştiriler getirmeye başlamıştı. Ancak İmamoğlu'ndaki Murat Kurum korkusunun bu noktaya geldiğini tahmin etmiyordum.

2019 yerel seçimlerinde en dikkat çeken videolardan biri, Ekrem İmamoğlu konuşacakken bir elin onu içeriye çağırmasıydı. Görünen, İmamoğlu'nu kontrol eden o elin de artık ümidi kalmamış. Seçimlere kadar Ekrem İmamoğlu'nun kendi kendisini nasıl bitirdiğini izlersek hiç şaşırmayın.

31 Mart'ta İstanbul seçmenleri, kendilerine söz verip sonra da "hatırlamıyorum" bahanesine sığınan İmamoğlu'nu çok istediği uzun tatiline çıkartacak.

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