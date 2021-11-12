12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan CHP daha ne yapsın?
HİLÂL KAPLAN
CHP daha ne yapsın?

CHP daha ne yapsın?

12.11.2021, Cuma

CHP'nin "herkesin bildiği sır" müttefiki HDP, 10 Kasım günü Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'e gitmeyen Meclis'teki tek parti oldu. Partiden herhangi bir anma veya açıklama da sadır olmadı. Atatürk'ün ölüm yıldönümünü ölü taklidi yaparak geçirmeyi tercih ettiler. Peki, "Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz" ifadesini kalkan yapanlardan herhangi bir homurtu duydunuz mu? Duyamazsınız.
YPG terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Amberin Zaman'a konuşmuş. Teröristbaşı, CHP'nin tezkereye "Hayır" oyu vererek Suriye'ye yönelik operasyonları durdurmaktan yana olmasını "iyi bir sinyal ve önemli bir adım" olarak tarif edip, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuşmuş. Hatta "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da "Olur. Bence olumlu da olabilir" yanıtını vermiş. CHP'den herhangi bir karşı tepki gördünüz mü? Göremezsiniz.
Yani PKK, Anıtkabir'e bile gitmezken; CHP'yi de ayağına çağırtabiliyor.
Ayrıca YPG elebaşı da Kılıçdaroğlu gibi tezkereye "Evet" oyu vermenin ihanet olduğunu düşünüyor. Kime ihanet olduğunu da siz bulun. Yeri gelir susar, yeri gelir kulağının üzerine yatar, yeri gelir "Hayır" oyu verir. Ama HDPKK'ya toz kondurmaz. Söyleyin, bu CHP daha ne yapsın?

***


AMERİKAN ASKERİNE ÇUVAL
Türkiye Gençlik Birliği, subaylarımızın kafasına Irak'ta çuval geçiren Amerikan askerlerinin provokasyonunu, Türkiye topraklarında bulunan Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek ara ara hatırlatıyor. Milli hafızamızın diri olduğunu gösteriyor.
2011'de Bodrum'da, 2012'de Antalya'da, 2013'te İskenderun'da, 2014'te Eminönü'nde, 2016'da İncirlik Üssü içinde ve en son geçtiğimiz günlerde Sarayburnu'nda olmak üzere toplam 6 kez bu hatırlatma siviller tarafından Amerikan askerlerine yapıldı. Hatta 2014'teki hadiseden sonra Pentagon, Amerikan askerlerinin Türkiye'de karaya çıkmasını da yasaklamıştı.
Bazı fondaşlar ise TGB'ye "şehir eşkıyası" diyen Pentagon'un dilinden konuşuyorlar. TGB ise bir nevi "eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" mesajını veriyor. Amerika, bir daha Türk askerine karşı herhangi bir provokasyona girişmeden önce en az "6 kez" düşünecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
MERAL BACI’ya bir hatırlatma 10.11.2021 Çarşamba
Karabağ’ın muzafferleri ve Minsk’çiler 09.11.2021 Salı
Akşener’in Türkkan’a uzattığı İP 08.11.2021 Pazartesi
Kılıçdaroğlu, Yozgat’a gidince... 05.11.2021 Cuma
‘Atatürk dedin, demedin’ tartışması 03.11.2021 Çarşamba
‘Ciğerlerimize kadar bize kan ağlatıyorlar’ 02.11.2021 Salı
Tek gündemi ABD olanlar 01.11.2021 Pazartesi
Tezkere gürültüsü 29.10.2021 Cuma
“Afrika’yı yoksul bırakmalıyız” 26.10.2021 Salı
Tekmili birden... 25.10.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA