CHP'nin "herkesin bildiği sır" müttefiki HDP, 10 Kasım günü Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'e gitmeyen Meclis'teki tek parti oldu. Partiden herhangi bir anma veya açıklama da sadır olmadı. Atatürk'ün ölüm yıldönümünü ölü taklidi yaparak geçirmeyi tercih ettiler. Peki, "Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz" ifadesini kalkan yapanlardan herhangi bir homurtu duydunuz mu? Duyamazsınız.

YPG terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Amberin Zaman'a konuşmuş. Teröristbaşı, CHP'nin tezkereye "Hayır" oyu vererek Suriye'ye yönelik operasyonları durdurmaktan yana olmasını "iyi bir sinyal ve önemli bir adım" olarak tarif edip, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuşmuş. Hatta "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da "Olur. Bence olumlu da olabilir" yanıtını vermiş. CHP'den herhangi bir karşı tepki gördünüz mü? Göremezsiniz.

Yani PKK, Anıtkabir'e bile gitmezken; CHP'yi de ayağına çağırtabiliyor.

Ayrıca YPG elebaşı da Kılıçdaroğlu gibi tezkereye "Evet" oyu vermenin ihanet olduğunu düşünüyor. Kime ihanet olduğunu da siz bulun. Yeri gelir susar, yeri gelir kulağının üzerine yatar, yeri gelir "Hayır" oyu verir. Ama HDPKK'ya toz kondurmaz. Söyleyin, bu CHP daha ne yapsın?

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AMERİKAN ASKERİNE ÇUVAL

Türkiye Gençlik Birliği, subaylarımızın kafasına Irak'ta çuval geçiren Amerikan askerlerinin provokasyonunu, Türkiye topraklarında bulunan Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek ara ara hatırlatıyor. Milli hafızamızın diri olduğunu gösteriyor.

2011'de Bodrum'da, 2012'de Antalya'da, 2013'te İskenderun'da, 2014'te Eminönü'nde, 2016'da İncirlik Üssü içinde ve en son geçtiğimiz günlerde Sarayburnu'nda olmak üzere toplam 6 kez bu hatırlatma siviller tarafından Amerikan askerlerine yapıldı. Hatta 2014'teki hadiseden sonra Pentagon, Amerikan askerlerinin Türkiye'de karaya çıkmasını da yasaklamıştı.

Bazı fondaşlar ise TGB'ye "şehir eşkıyası" diyen Pentagon'un dilinden konuşuyorlar. TGB ise bir nevi "eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" mesajını veriyor. Amerika, bir daha Türk askerine karşı herhangi bir provokasyona girişmeden önce en az "6 kez" düşünecektir.