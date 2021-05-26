Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hâlâ çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz, daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz."

MHP Lideri Bahçeli: "Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgâh ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir. Amaç Türkiye'nin itibarını lekelemektir. CHP bunun üstlenicisi olmuştur."

Bu iki alıntıyla yazıma başlamak istedim. Zira yurt dışından servis videolarla Soylu'yu sindiremeyen akbabalar, şimdi de sanki Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlak veya ayrışma varmış gibi dedikodular yayarak mevzi kazanmaya çalışıyorlar. Daha önce "Pelikancılar, Soylu'ya karşı" haberlerini yaptırarak AK Parti içinde ikilik çıkarmaya çalışan çevreler, baktılar ki bu iftiraları tutmadı; hedef büyütüp gözlerine Cumhur İttifakı'nı kestirdiler.

BBC Türkçe'nin ismini veremediği "AKP'li kaynaklara" dayandırdığı ve Soylu hakkındaki iddiaların doğru olduğunu söyledikleri iddiasını içeren haber de buna örnek. Haberde geçen, "AKP içerisinde 2023 hedefi için Cumhur İttifakı'nın artık gerçekçi gözükmediği de iddialar arasında" ifadesi de aslında esas amaca işaret ediyor.

Bahçeli'nin şu sözleri de 17-25 Aralık'ta olduğu gibi kafasını kuma gömen devekuşu misali meslektaşlarıma gelsin: "Bu meselede tarafsız kalmak, tribünde oturup üç maymunu oynamak, bu alçaklara destek vermektir."

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GECİKMİŞ BİR TEŞEKKÜR

İsrail'in son Mescid-i Aksa baskını ve devamındaki gelişmeler, zalimlerin medya savaşını gittikçe kaybettiğini de kayda geçirdi. Ancak DEAŞ'tan kaçan ve ülkemize sığınan Ezidiler için bile video çeken bizim sanatçı tayfası, dünyayı ayağa kaldıran bu vahşet karşısında üç maymunu oynadı. Onların gördüğü mazlum Müslüman olamazdı çünkü...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, aktör Mark Ruffalo ve süpermodel Hadid kardeşler, İsrail'e gösterdikleri tepki sebebiyle linç edildi. Hatta Hadid kardeşler, New York Times'ta tam sayfa hedef gösterildi. Paris Hilton ve Kylie Jenner'a sosyal medya paylaşımları sildirildi. Christian Dior, Bella ile anlaşmasını iptal etti. Filistin davasına destek vermek, uluslararası iş yapan tüm sanatçılar için mayınlı bir alan ve buna rağmen Fazıl Say susmadı. Kendisine bu vicdansız düzendeki mükemmel istisnalardan biri olduğu için teşekkür etmek isterim.