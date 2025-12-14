14 Aralık 2025, Pazar
Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı maaş zammını belirlemek üzere 18 Aralık Perşembe günü ikinci kez toplanacak. İlk toplantıda Türk-İş heyetinin masaya oturmamasının ardından, ikinci görüşmede artık somut rakamların konuşulması bekleniyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, merakla beklenen zam senaryolarını ve yeni maaş hesaplarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:43