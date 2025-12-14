Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

"Asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam gelmesi durumunda yeni maaş 26 bin 524 liraya çıkmış olacak. Eğer komisyondan yüzde 25'lik bir artış kararı çıkarsa, asgari ücret 27 bin 630 lira seviyesine yükselecek. Karar doğrultusunda yüzde 30'luk bir zam yapılırsa, yeni rakam 28 bin 735 lira olacak. Masadaki en yüksek oranlardan biri olan yüzde 35'lik bir zam yapılması durumunda ise 2026 yılında asgari ücret 29 bin 840 liraya çıkmış olacak."