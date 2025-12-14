14 Aralık 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı maaş zammını belirlemek üzere 18 Aralık Perşembe günü ikinci kez toplanacak. İlk toplantıda Türk-İş heyetinin masaya oturmamasının ardından, ikinci görüşmede artık somut rakamların konuşulması bekleniyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, merakla beklenen zam senaryolarını ve yeni maaş hesaplarını paylaştı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:43
Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

12 Aralık'taki takvim belirleme toplantısının ardından süreç hızlanıyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in katılmadığı görüşmelerde, işveren ve hükümet kanadı perşembe günü yeniden bir araya gelecek.

Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

"RAKAMLAR İLK KEZ KONUŞULACAK"

İkinci toplantının sürecin en kritik aşaması olduğunu vurgulayan A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaşi, "18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci toplantı oldukça önemli.Çünkü artık rakamların konuşulduğu ilk toplantı olacak. Taraflar ne talep ediyor, işveren ne verecek, hükümet ne verecek? Enflasyon süreciyle birlikte asgari ücrete ne kadarlık bir zam yapılırsa bunun işverene maliyeti ne olacak? Tüm bu detaylar ikinci toplantıda masaya yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

İŞTE SENARYO SENARYO YENİ MAAŞLAR

Mevcut 22 bin 104 lira olan asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaları aktaran Savaş, masadaki olası rakamları anlattı.

Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

"Asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam gelmesi durumunda yeni maaş 26 bin 524 liraya çıkmış olacak. Eğer komisyondan yüzde 25'lik bir artış kararı çıkarsa, asgari ücret 27 bin 630 lira seviyesine yükselecek. Karar doğrultusunda yüzde 30'luk bir zam yapılırsa, yeni rakam 28 bin 735 lira olacak. Masadaki en yüksek oranlardan biri olan yüzde 35'lik bir zam yapılması durumunda ise 2026 yılında asgari ücret 29 bin 840 liraya çıkmış olacak."

Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

TÜRK-İŞ OLMADAN KARAR ALINABİLİR Mİ?

Türk-İş'in toplantılara katılmamasının yasal süreci etkileyip etkilemeyeceği konusuna da açıklık getiren Savaş, "Komisyon 15 kişiden oluşuyor ancak karar alabilmek için en az 10 oya ihtiyaç var. İşveren ve hükümet temsilcileriyle çoğunluk sağlandığı için Türk-İş katılmasa bile Tespit Komisyonu çalışmalarına devam edip yasal olarak karar verebilir durumda" bilgisini paylaştı.

Asgari ücrette zam artışı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar tek tek belli oldu

SON TARİH 31 ARALIK

Sürecin ne zaman tamamlanacağına dair takvimi de hatırlatan Savaş, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en az 3, en fazla 4 toplantı yapmasını bekliyoruz. Resmi takvime göre 31 Aralık'a kadar komisyonun nihai kararını vermek için süresi var" dedi.