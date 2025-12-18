Viral Galeri Viral Liste Tam bir şifa bombası çıktı! Dünyanın en sağlıklı meyvesi açıklandı: Gözümüzün önündeymiş

Sağlıklı beslenme denince akla gelen ezberler sarsılıyor. Araştırmalar, yıllardır zirvede görülen tercihlerin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Beslenme alışkanlıklarını etkileyebilecek bu sonuç, mutfaklarda sessiz ama güçlü bir değişimin habercisi olabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 17:44
Sağlıklı yaşam trendleri her yıl değişiyor ancak bazı kabuller uzun süre sorgulanmadan kabul ediliyor. Son açıklanan veriler ise bu alışkanlıklara yeni bir pencere açtı. Uzmanların dikkat çektiği sonuç, beslenme dünyasında merakı artırdı.

BEKLENMEDİK ZİRVE

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yayımladığı değerlendirmeye göre besin değeri açısından en avantajlı meyve domates oldu. Bu sonuç, son yıllarda sağlıklı beslenmenin simgesi haline gelen avokadonun önüne geçmesiyle dikkat çekti.

Domates düşük kalori içeriğine karşın C vitamini, potasyum, folat ve güçlü bir antioksidan olan likopen açısından oldukça zengin. Uzmanlara göre bu denge, onu günlük beslenmede güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Avokado hala sağlıklı yağlar bakımından önemli bir besin. Ancak CDC'nin besin yoğunluğu odaklı puanlaması kalori başına sağlanan faydayı ön plana çıkarıyor. Bu noktada domates, daha erişilebilir ve dengeli bir profil sunuyor.

UZMANLARDAN ORTAK UYARI

Her ne kadar domates en sağlıklı besin olarak seçilse de beslenme uzmanları, tek başına domates tüketiminin yanıltıcı olabileceğini vurguluyor.

