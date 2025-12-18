Viral Galeri Viral Liste DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 328 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Alımlar KPSS puanına göre, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemiyle gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve ayrıntılar belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 16:08
Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzuna göre başvurularını yapabilecek. Kılavuzda; aranan başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar, kontenjan sayıları ve illere göre ayrıntılı dağılımlar kapsamlı şekilde yer alacak. Tercih işlemleri bu bilgiler esas alınarak tamamlanacak.

Başvuru Takvimi

DSİ'nin 328 sözleşmeli personel alımı için başvurular 18 Aralık 2025'te başlayacak, 25 Aralık 2025'te sona erecek. Adaylar işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden, merkezi yerleştirme kapsamında yapabilecek.

KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM BAŞVURU EKRANI

Kadro Dağılımı

Alımlar unvanlara göre şu şekilde planlandı:

  • Mühendis: 128
  • Tekniker: 2
  • Avukat: 3
  • Büro Personeli: 59
  • Destek Personeli: 121
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15

Toplam: 328 kişi

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekiyor:

  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12'nci maddesinde yer alan şartları taşımak.
  • ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda belirtilen niteliklere sahip olmak.
  • Aynı esasların Ek 1'inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan koşulları karşılamak.
  • 7315 sayılı Kanun kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
  • 2022–2026 yıllarını kapsayan Genel Yatırım ve Finansman Programı uygulama esaslarında yer alan şartları sağlamak.
İl ve Branş Bazlı Örnek Kontenjanlar

Detaylı dağılımlar ek listede yer alırken bazı örnekler şöyle:

Ankara: İnşaat Mühendisi (3), Elektrik-Elektronik Mühendisi (1), Büro Personeli (3), Temizlik Destek Personeli (10), Koruma ve Güvenlik (15)

Bursa: İnşaat Mühendisi (3), Temizlik Destek Personeli (3)

Konya: Hidrojeoloji/Jeoloji Mühendisi (1), Bahçıvan (1)

