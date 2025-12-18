DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?

Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzuna göre başvurularını yapabilecek. Kılavuzda; aranan başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar, kontenjan sayıları ve illere göre ayrıntılı dağılımlar kapsamlı şekilde yer alacak. Tercih işlemleri bu bilgiler esas alınarak tamamlanacak.