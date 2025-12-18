Viral
DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 328 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Alımlar KPSS puanına göre, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemiyle gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve ayrıntılar belli oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 16:08