Özellikle YouTube'da ortalık karıştı.Bazı gizemcilikler var ki,havasındaVatikan'a karşıyım havasında Vatikan'ın işine yarayacak şeyler söylüyorlar.Bu tavrın müşterisi de çok...Şimdi bu tayfayı eleştirdiğim için, eminim bazıları yazımın bu satırlarını okuyup sonrasını bırakacaklar.Oysa Papa ziyaretinin apaçık problemleri var, önce onlara bakmalıyız...

Nerede mi?Yahudesek yanlışolmaz.Gayet basitçe Google'a yazsanız bile...Anadolu'da ilk Türk başkenti diyebileceğimizgöreceksiniz...Niye?Bu yüzden 1096'da yüz binlerce barbar, İznik'e saldırdığında Türkler bir yıl direnip geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Ve sadece güzel kahvaltı yerlerinde keyif yapmakla kalmayıp biraz da tarihi yerleri merak edenler bilirler; Hıristiyan din adamları etrafta çok dolaşır...Bir tarihçi dostum dedi ki:"Ben araştırma için yıllar boyu İznik'e taşındım, hiç bizim akademisyenlere rastlamadım ama yabancı tarihçi ve ilahiyatçıya çok rastladım, oturduk, konuştuk."Şunu da ekledi:Bu son cümle önemli.Anlayan, anlamıştır.

Tamam!

"Amerikalı Papa" Leo XIV gelsin, yapsın ayinlerini...

Bu mecburi bir diplomasi, "gelme!" diyemezsin!

Ancak biz de önce kendimize, sonra dünyaya bakalım...

Bilgilerimizi baştan gözden geçirelim...

Heyecanlı ezoterik hikâyelerden çok Vatikan'la işbirliği içindeki "küreselci elit"in ne iş çevirdiğini merak edelim...

Plan ne?

Nasıl bir dünyaya hazırlanılıyor?

Türkiye onlar için neresi, nasıl bir ülke?

Bunları ciddi biçimde ele almak için vakit geçiyor.

NOT DEFTERİ

Ruhun ölümünden kastettiğimiz, onun kökten yok oluşu değil, varoluş hikmetinden habersiz oluşu, uzak kalışıdır. (SEZAİ KARAKOÇ / Ruhun Dirilişi)