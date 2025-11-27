Mıh gibi akılda tutulmalı!Seni savaşta tutan kimse günü geldiğinde barışa da mecbur eder...de ne yapacağını şaşırırsın...

'den söz ediyorum, anlamışsınızdır.Barışa "hayır!" derse, işini bitirip yerine başkasını getirecekler...

Düşünsenize...Kırım, Luhansk ve Donetsk,kategorisine girecek. (Şık diplomasi dilinde"de facto" deniyor buna...)Ukrayna mı?Açıklanan plana göre "NATO'ya alınma ödülü" bile verilmeyecek Ukrayna'ya...

Ama birkaç sorun var...Avrupa huzursuz, bu barışı istemiyor.Beyaz Saray'ın orta yeri karışık; Witkoff ayrı, Rubio ayrı havadan çalıyor.Putin de asla inanmıyor...Baktım, salı akşamı bütün bunları konuşurkenkahkahadan kırılıyor, en çok bu gevşekliği anlamıyorum ama geçelim...

Aslında yapılan bir türEsasın ne olduğunu İngiliz tarihçi ve gazetecişu sözleriyle çırılçıplak ortaya koydu:Yani NATO hemen müdahale etmezse gidişat değişmeyecek.Trump, bunu istemiyor.Batı için işin fenası şu ki,

Ne olacak peki?

Bir...

Ekranların akşam programları için şenlik tabii. Çünkü gündelik hayatımızın sorunlarını konuşmak yerine uzun uzun konuşacak bir konuları olacak...

İki...

Ukrayna'nın barışa zorlanması belki bir süre için Trump ile Avrupa'nın arasının ciddi biçimde açılmasına yol açacak.

Üç...

Yaşananlar 1932-1939 arası gibi... Kamuoyu barış ve ateşkes laflarıyla oyalanırken silah endüstrileri ve ekonomileri büyük bir savaşa hazırlanacak.

NOT DEFTERİ

Hayat, insanlık, tekâmül, medeniyet gibi değerler, bir zamanların enflasyon paraları kadar düşük... Bir milyarlık manevi kıymete bir kutu kibrit satın alamıyorsunuz. Ne müthiş iflas! (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Savaş Yazıları)