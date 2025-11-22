Benim gibi güneşe âşık bir adam için kırk yıl düşünsem aklıma gelmeyecek şeydir...Ülke, uzmanlara göre son 65 yılın en kurak yılını geçiriyor. Ekim, kasımda yağmur yağmayınca, eh bunun ocak, şubat ve özellikle de mart ayı var, derdik. Ama 2025 öyle olmadı. Tarım düzenimiz bu kuraklıktan ciddi biçimde etkileniyor...

***

Binalar, yollar, şirketler...Harıl harıl çalışan iş düzeni...Bol patırtılı sosyal hayat...Parıltılı vitrinler, gösterişli sözler...Hepsini biliyoruz, yaşıyoruz.Ama bir yandan daolabilir miyiz?Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin nedenleri belli olmaya başladıkça dehşete düşüyorum...Resepsiyonist içeride kim var kim yok aldırmadan otelin kapısını kilitleyip gidiyor. Zehir odasında terk edilen ailenin babası, çocuğunu hastaneye götürecek ve kapı kapalı...Daha neler neler!

***

2018-2020 arasında çok sık dile getirilenvebir tez vardı hatırlıyor musunuz?"Kırmızı etin sonu geliyor, önce kırmızı et ortalıktan çekilecek, sonra sıra tavuk etine gelecek, böylece et üretimi ve tüketimi yavaş yavaş yeryüzünden çekilecek" deniyor ve ekleniyordu:Şimdi yeniden aklıma düşüyorbütün bunlar.

***

Peki ne oluyor?Ortalıktageçilmiyor.

***

miti üzerine kurulu bir sosyal hayat nasıl bir insan tipi üretir?Tuttuğunu kopartan tipler mi mesela?Gerçeği söyleyeyim, kitlesellar üretir; kurban rolüne bürünüp hava yapanlar bile üretir.Şu gerçeği kabullenmek zor değil mi?