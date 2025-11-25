Süreklinidalarıyla takip ediyoruz, ağzımız açık kalıyor.Bazen öğrendiklerimizEpstein adındaki pedofili çetesi lideri ve İsrail ajanı pislik hakkında ifşa olan bilgilerden söz ediyorum, anlamışsınızdır.En son bizde de muhalif çevrelerce iyi tanınan ve geçmişte PKK tartışmalarında çok öne çıkan'nin dosyası tam bir skandala dönüştü.Onun için yazdığı referans mektubunda şunları demiş Chomsky: "5 yılı aşkın süre önce Jeffrey Epstein'le tanıştım. O zamandan beri düzenli temas hâlindeyiz. Hem kendi uzmanlıklarımız ve profesyonel işlerimizi hem de ortak ilgi alanlarımızı ele aldığımız çok çeşitli konularda pek çok uzun ve derin sohbet gerçekleştirdik."

***

Trump'ın bir nevi Ortadoğu valisi olarak Ankara'ya atadığı Büyükelçitan eski ABD Hazine Bakanıa uzanan siyasi bir ağ...Bir zamanların parlak fotomodeli'den, efsanevi şarkıcı'a uzanan ünlüler listesi...Tuzaklar, tuzağa düşenler, ilişkiler, sırlar...Ama iş magazine dönüştüyse, fena, çok fena!

***

Oysa...Öyle ya bütün bunlar ne içindi?Apaçık bir istihbarat ve şantaj operasyonuysa, şimdiye kadar ne yapıldı, şu an ne yapılıyor, yakın gelecekte ne yapılacak?Hâlâ Trump tarafından Epstein dosyalarının tam olarak açığa çıkması engelleniyorsa, neden?

***

Kraliyet üyelerinden milyarderlere, özel olarak cilalanmış entelektüellerden zaten yem olmaya yatkın ünlülere herkes nasıl kolayca bu ağa düşmüş?Yüzleşmeliyiz...Bu adamlar reşit olmayanlarla cinsellik konusunda kafayı mı yemişler?Bunlar birise, neyle karşı karşıya insanlık?

***

Epstein aşağı, Epstein yukarı konuşup duruyoruz.

Böyle olmaz! Bu kadarı yetmez!

***



NOT DEFTERİ

İyilikle dolu, bilinmez bir âlemi hem yanı başımda hem de çok uzaklardaymış gibi hissediyordum. (FRANÇOIS MAURIAC / Yılan Düğümü)