25 Kasım 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Epstein olayına magazin gibi bakamayız!
HAŞMET BABAOĞLU
Epstein olayına magazin gibi bakamayız!

Epstein olayına magazin gibi bakamayız!

25.11.2025, Salı
Sürekli "Vay be!" nidalarıyla takip ediyoruz, ağzımız açık kalıyor.
Bazen öğrendiklerimiz midemizi bulandırıyor.
Epstein adındaki pedofili çetesi lideri ve İsrail ajanı pislik hakkında ifşa olan bilgilerden söz ediyorum, anlamışsınızdır.
En son bizde de muhalif çevrelerce iyi tanınan ve geçmişte PKK tartışmalarında çok öne çıkan "entelektüel aktivist ve dilbilimci" Noam Chomsky'nin dosyası tam bir skandala dönüştü.
Meğer Chomsky'nin Epstein ile ilişkisi çok derinmiş, para transferleri, konut paylaşımları vd...
Onun için yazdığı referans mektubunda şunları demiş Chomsky: "5 yılı aşkın süre önce Jeffrey Epstein'le tanıştım. O zamandan beri düzenli temas hâlindeyiz. Hem kendi uzmanlıklarımız ve profesyonel işlerimizi hem de ortak ilgi alanlarımızı ele aldığımız çok çeşitli konularda pek çok uzun ve derin sohbet gerçekleştirdik."

***

Şimdi ortalıkta Epstein magazininden geçilmiyor...
Trump'ın bir nevi Ortadoğu valisi olarak Ankara'ya atadığı Büyükelçi Tom Barrack'tan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers'a uzanan siyasi bir ağ...
Bir zamanların parlak fotomodeli Naomi Campbell'den, efsanevi şarkıcı Mick Jagger'a uzanan ünlüler listesi...
Tuzaklar, tuzağa düşenler, ilişkiler, sırlar...
Ama iş magazine dönüştüyse, fena, çok fena!

***

Oysa...
Epstein madem İsrail ajanıydı...
O zaman İsrail'in bu "tuzak"la ne yapmak istediğini daha derin ve kapsamlı sorgulamamız gerekmez mi?
Öyle ya bütün bunlar ne içindi?
Apaçık bir istihbarat ve şantaj operasyonuysa, şimdiye kadar ne yapıldı, şu an ne yapılıyor, yakın gelecekte ne yapılacak?
Hâlâ Trump tarafından Epstein dosyalarının tam olarak açığa çıkması engelleniyorsa, neden?

***

Bir nokta daha var...
Kraliyet üyelerinden milyarderlere, özel olarak cilalanmış entelektüellerden zaten yem olmaya yatkın ünlülere herkes nasıl kolayca bu ağa düşmüş?
Pedofili bu kadar mı yaygın?
Yüzleşmeliyiz...
Bu adamlar reşit olmayanlarla cinsellik konusunda kafayı mı yemişler?
Bunlar bir "SOY" ise, neyle karşı karşıya insanlık?
Ciddi ciddi düşünmemiz gerekmiyor mu?

***

Epstein aşağı, Epstein yukarı konuşup duruyoruz.
Böyle olmaz! Bu kadarı yetmez!

***


NOT DEFTERİ
İyilikle dolu, bilinmez bir âlemi hem yanı başımda hem de çok uzaklardaymış gibi hissediyordum. (FRANÇOIS MAURIAC / Yılan Düğümü)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Dini kisveli siyasi ziyaret 24.11.2025 Pazartesi
Susmak hep daha çok anlatır 23.11.2025 Pazar
Haftanın notları: Böyle güneş güzel mi? 22.11.2025 Cumartesi
Yaşlılarımız 21.11.2025 Cuma
Sade insanı aldatıyorlar mı? 20.11.2025 Perşembe
Niye beceremiyoruz şu işi? 18.11.2025 Salı
Gazze’de ne olacak? 17.11.2025 Pazartesi
Kalp sükût ister ama zihin... 16.11.2025 Pazar
Haftanın Notları: Şifre mifre yok! 15.11.2025 Cumartesi
Sağlam durma zamanları 14.11.2025 Cuma
Daha Fazla Gör