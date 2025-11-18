Niye beceremiyoruz şu işi?

Gülmeyin sakın!Yazıya oturmadan önceve sonra ne yaptım biliyor musunuz?Durdum cebimden Google'a "Armut mevsimi ne zaman?" diye sordum.Neden?Çünkütuhafıma gitti, gelmedenönce deetiketinigörmüştüm...Anlayacağınız, bütün bildiklerimi unutuvermiştim...Google kafamdan geçenleri doğruladı: "Sonbaharın gelişiyle tezgâhlarda armudu çok görmeye başlayacağız, ekimde çıkar, kasım ayında ucuzlar."Yok canım, dedim içimden;Bir arkadaşıma anlattım..."Abi 200 lira para değil ki artık" dedi; "Çeyrek kokoreç 260 lira olmuş mesela, yanına ayran da aldın mı, düşün!"

***

Zaten fiyatları falan bir anda unuttuk sanki...ÇünküAma hepimizde şöyle bir his var...Basbayağı birdaha doğrusu...Ne mi o?

***

zehirlendiğimize eminiz mesela...Ancak ihraç edilmeye kalkıldığında gerçeğin ortaya çıktığımesela, onlara ne demeli?Sonra...En lüks marketlerden aldığımız veağır ağırzehirlendiğimizi biliyoruz...Dışarıda yemeğe çıkıyoruz...Çocukların en sevdiği tatlar mesela...Yanizehirleniyoruz...Üstelik tabağına 400 veya 500 lira ödeyerek...

***

Bunları yazarken şu soru beynimde zonkluyor:Trafik yasakları için çıkarıverdiğimiz türde kanunları niye gıda konusunda çıkartamıyoruz?Kanunlar yeterliyse...Niye uygulamıyoruz?

***

Bak şimdi!

Tam yazıma noktayı koyacağım...

Karşımda gayet akademik bir yazı...

Meğerse armut, üretiminde en çok pestisit kullanılan meyvelerdenmiş...

***

NOT DEFTERİ



Herkes sırt sırta, fakat yıldızlar kadar birbirine uzak... Bu bir apartman meselesi değil, ruh davası!.. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Hikâyelerim)