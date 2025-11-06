Soruyorsunuz...Tabii şöyle devam edilebilir...New York şehrindebir belediye başkanı mı?New York şehrindebir belediye başkanı mı?Hepsine Zohran Mamdani'nin kökeni ve politik söyleminin basmakalıp okuması açısından "evet" diyebiliriz...Ve benim tercih ettiğim tanımlama açıktır...New York şehrinin yönetimini apaçık biçimde birkazandı.

***

Bizim ana akım medyaya bağlı politik bakış açımızda hâlâ tutukluk var.Olup bitenleri anlamaya çalışırken...20. yüzyılın zihnimize vurduğu geriatrik prangaları bir türlü kıramıyoruz.Anlayamıyoruz.

***

kendilerine sosyal kaldıraç olarakseçtiklerini...Ve yine yeni elitlerin önce Batı, sonra bütün dünya için politik tasarımının bir türolduğunu...Anlayamadık gitti...Anlamak da istemiyoruz.

***

Zohran Mamdani'nin politik söyleminde de çarpıcı bir yer tutanhaklı olarak heyecanlandırıyor bizi...Ama dikkatli olmak zihin açıcıdır...Nasıl mı?anlayabileceğimiz şeyler mesela...

***

Sonra gelsin şaşkınlıklar...AmaAma yeni zenginlerle çok sıkı fıkı...Ama Müslümanlığı meselabu şaşkınlıklar sürecek vekorkarımolacak...İskoçya'nın 2023-24 arası ilk Asyalı ve Müslüman Başbakanı olanta da, Londra Belediye Başbakanı'da da aynı şeyler yaşandı, hatırlayın!

***

Sonuç...

Trump'ın eski model ve berbat kapitalizmine rağmen...

Putin'in bütün bunlara karşı külyutmaz reaktif tutumuna rağmen...

Dünya daha "içeriden" dönüşüyor; dönüşecek.

Tam bu yüzden...

Olup bitenleri romantizme kapılmadan ama her detayın hakkını veren dikkatli gözlerle izlememiz gerekiyor.

***



NOT DEFTERİ

Beni başkalarının hikâyeleriyle oyalıyorlar. Gün gelecek hepinizi hatırlayacağım ve bir hafızam olduğuna pişman olacaksınız. (KAAN BURAK ŞEN / Oh Kaos)