HAŞMET BABAOĞLU
06.11.2025, Perşembe
Soruyorsunuz...
New York şehrinde Müslüman bir belediye başkanı mı olacak artık?
Tabii şöyle devam edilebilir...
New York şehrinde sosyalist bir belediye başkanı mı?
New York şehrinde "anti-siyonist" bir belediye başkanı mı?
Hepsine Zohran Mamdani'nin kökeni ve politik söyleminin basmakalıp okuması açısından "evet" diyebiliriz...
Ama en doğrusu...
Ve benim tercih ettiğim tanımlama açıktır...
New York şehrinin yönetimini apaçık biçimde bir "küreselci" kazandı.

***

Bizim ana akım medyaya bağlı politik bakış açımızda hâlâ tutukluk var.
Olup bitenleri anlamaya çalışırken...
20. yüzyılın zihnimize vurduğu geriatrik prangaları bir türlü kıramıyoruz.
Küreselciliği...
Küreselci yeni dünya tasarımını...
Anlayamıyoruz.

***

Yeni elitlerin kendilerine sosyal kaldıraç olarak Batı'daki göçmenleri ve marjinal kesimleri seçtiklerini...
Ve yine yeni elitlerin önce Batı, sonra bütün dünya için politik tasarımının bir tür "yeni sosyalizm" olduğunu...
Anlayamadık gitti...
Anlamak da istemiyoruz.

***

Zohran Mamdani'nin politik söyleminde de çarpıcı bir yer tutan "anti-siyonizm" haklı olarak heyecanlandırıyor bizi...
Ama dikkatli olmak zihin açıcıdır...
Nasıl mı?
Şu güzelim Sumud filosunda küreselcilerin bayrak karakteri Greta'nın merkezi yerine baksak, anlayabileceğimiz şeyler mesela...

***

Sonra gelsin şaşkınlıklar...
Ama LGBT destekçisi...
Ama yeni zenginlerle çok sıkı fıkı...
Ama Müslümanlığı mesela Malcolm X'e falan hiç benzemiyor...
Küreselcilik nedir, ne değildir anlamazsak bu şaşkınlıklar sürecek ve korkarım "gelecek çoktan gelmiş" olacak...
İskoçya'nın 2023-24 arası ilk Asyalı ve Müslüman Başbakanı olan Hamza Yusuf'ta da, Londra Belediye Başbakanı Sadık Khan'da da aynı şeyler yaşandı, hatırlayın!

***

Sonuç...
Trump'ın eski model ve berbat kapitalizmine rağmen...
Putin'in bütün bunlara karşı külyutmaz reaktif tutumuna rağmen...
Dünya daha "içeriden" dönüşüyor; dönüşecek.
Tam bu yüzden...
Olup bitenleri romantizme kapılmadan ama her detayın hakkını veren dikkatli gözlerle izlememiz gerekiyor.

***


