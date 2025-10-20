lafı ağızlarda çok dolanmaya başladı mı, korkarım.Paranoya mı?Evet, diyene...1905-1914 ve 1930-1939 arasını bir daha çalışmasını öneririm...Kaç defa yazdım burada örneklerle...Hele İkinci Büyük Savaş öncesi ortalıkta saldırmazlık paktlarından, barış masalarından geçilmiyordu.Herkesin ağzında tek bir kelime vardı:

***

***

Mesela...Oturmuş tv'deki çubukluları izlerken içinizden şöyle şeyler geçirmiyor musunuz?siyonist saldırganlığı durdurabilirdi?

***

2023 sonundan bu yana ABD hazinesinden İsrail'e katliam yapsın diye kaç para harcadı?Birçok uzman bu rakamın 25 milyar dolara yaklaştığını iddia ediyor.

***

Gelelim Avrupa'ya...Putin, hakiki bir barış istemiyor mu sanıyoruz?Avrupa'daki "savaş makinesi"nin bir yandan sürekli güçlendirildiğini, hatta Almanya'nın durup dururken askerileştirildiğini görüyor.Niye kolayından masaya otursun, kendinizi onun yerine koyun!

***

Almanya'da artık Hitler yok!Almanya eski Almanya değil...Almanya zengin fakat Batı Bloku'nun uslu çocuğu, vs.Hepsi doğru ama bunları söyleyenler sadece kılığa kıyafete bakmanızı istiyorlar.

***

Benden size tavsiye...

Uyduruk ekran tartışmalarına kapılmayın...

Uluslararası siyasate dair güncel ezberleri boş verin...

İçinizden geçen yalın sorular gerçeklere çok daha fazla temas eder, emin olun.

***



NOT DEFTERİ

Hiçbir zaman vazgeçmek istemediği özgürlüğünü yitirmesi ne demekti? Elbette herkesin yakalandığı hırslara ve acılara yeniden bağlanmak demekti. ( NORMAN MAILER / Çıplak ve Ölü )