Camiye giren pitbull cemaatte panik yarattı! O anlar kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek, cemaatte paniğe neden oldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi.

CAMİYE GİREN PİTBULL CEMAATTE PANİK YARATTI
Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi. Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı.

Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.