Viral
Galeri
Viral Tıkla
Teslime Hanedan'ın ölümünde korkunç detaylar! Başından vurup intihar süsü vermeye çalıştı
Teslime Hanedan'ın ölümünde korkunç detaylar! Başından vurup intihar süsü vermeye çalıştı
Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın zeytinlik alanda başından tabancayla vurulmuş olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan erkek arkadaşı Efe Fidan hakkında 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:41