Sosyal medyada, elbette gündeliköfkemizin dışa vurumu açısından anlaşılırbir şey.Ama şu çok net...sorusuna gece gündüz cevap aramayanlarınne dediklerinin gerçek bir kıymeti yok!

***

Sosyal medya gevezeliği hakiki sorgulamalara girişmemizi, hele hele bazı şeyleri baştan öğrenmeye başlamamıza çaba göstermeyi engelliyor.Sonra?

***

Unutturdular daha doğrusu...Hatta en baştan öğrenmeliyiz.Sol gevezeliklere aldırmadan..."Hepimiz biriz" hoşluklarına kapılmadan...

***

artık üzerinin örtülemeyeceği kadar güçlü bir vicdan seferberliğine dayanmasında...Akdeniz artık bu filoyla anılacak...Başına ne gelirse gelsin, şimdiden galip bu filo...

***

Yıllar önce yazmışım, bir okurum hatırlattı...Şöyle:

***

Eskidennda ağız tadına, tabiata, şehrin güzelliklerine yer verirdim...Küçük tavsiyeler, anılar, uyarılar...Şimdi öyle bir sert gündem var ki, bunlara sıra gelmiyor.

***

Yavanlık ve ucuzculuk her yere hâkim olmaya başlıyor.Üstelik işletmeler

***

Okullar mı?Haksız değiller...Bazı bildiğim şeyler, velilerin de haklı olduğunu düşündürüyor.Ne olacak bu işin sonu?Böyle gider.